Säkerhetsskyddshandläggare - inom personalsäkerhet & verksamhetsutveckling
Post- och Telestyrelsen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Post- och Telestyrelsen i Stockholm
, Haninge
, Malmö
, Kiruna
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad på riktigt - i en roll där ditt arbete stärker samhällets motståndskraft?
Som säkerhetsskyddshandläggare på PTS är du med och stärker vårt arbete med personalsäkerhet, en nyckelkomponent för att vårt samhälle ska fungera. Här får du kombinera skarpa arbetsmoment med mer långsiktigt strukturerat arbete kring att utveckla rutiner och processer som gör skillnad. Välkommen till en roll där du får ta ansvar, växa och bidra till något större.
Vi jobbar med det som alla tar för givet - att kunna kommunicera säkert. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad nu och i framtiden. För alla.
Om enheten
Vi är ett erfaret och engagerat team som arbetar med säkerhetsskydd inom PTS. I teamet finns en mix av teknisk, juridisk och administrativ kompetens, vilket ger oss möjlighet att ta oss an både operativa och strategiska utmaningar. Här trivs du som gillar att samarbeta med kollegor med olika bakgrund och kompetenser. Vi stöttar varandra och arbetar tillsammans för att uppnå resultat med hög kvalitet och rättssäkerhet. Arbetsklimatet är prestigelöst och samarbetsinriktat och du får vara med och påverka både arbetssätt och utveckling.
"Jag som kommer att vara din chef heter Henrik Christiansson. Som chef är jag tillitsfull och tror på ett öppet samarbete utan prestige. Jag arbetar för att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där vi jobbar mot gemensamma mål samtidigt som du får utrymme att ta ansvar och växa i din roll."
Om rollen
Som säkerhetsskyddshandläggare hos oss arbetar du med både interna och externa frågor inom området personalsäkerhet. Det omfattar hantering av registerkontroller, bakgrundskontroller, säkerhetsprövning och administration kopplad till dessa delar. Du deltar också i utvecklingen av administrativa stödsystem, processer, styrdokument, vägledningar och blanketter.
Rollen innefattar samverkan med flera interna aktörer samt externa parter som verksamhetsutövare och Säkerhetspolisen. Du kommer också bidra till kravställning i verksamhetsutveckling, delta i utbildningsinsatser samt stötta i framtagande av underlag inför tillsynsarbete.
Du behöver trivas i en miljö där det krävs integritet, samarbetsförmåga och struktur. Det är avgörande att du arbetar rättssäkert och noggrant, och att du kan dokumentera och motivera dina bedömningar tydligt och professionellt.
Om dig
Du har ett strukturerat arbetssätt, är trygg i din roll och har en god analytisk förmåga. Du är prestigelös och lösningsfokuserad, även när intressen krockar i verksamheten. Du är också lyhörd och samarbetsinriktad och kan balansera mellan kortsiktiga uppgifter och långsiktig utveckling. För oss är dina personliga egenskaper viktiga, och därför kommer vi att lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom säkerhetsskydd.
• Aktuell arbetslivserfarenhet av informationshantering enligt sekretess- och/eller säkerhetsskyddslagstiftning.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av eget arbete med registerkontrollhantering.
• Erfarenhet av eget arbete med registervård.
• Erfarenhet av eget arbete med verksamhetsutveckling kopplat till digital ärendehantering.
• Erfarenhet av eget arbete med myndighetsutövning.
• Erfarenhet av arbete i miljö som kräver hög säkerhetsmedvetenhet.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning på sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir säkerhetsskyddshandläggare.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass 2. För anställning krävs därför svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning i enlighet med 3 kap. 1-3 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585).
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta rekryterande chef Henrik Christiansson på henrik.christiansson@pts.se
eller HR-specialist Jessica Petersson på jessica.petersson@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
Välkommen med din ansökan senast 7 september.
Klicka här för att se filmen om oss Vi är PTS Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Post- och Telestyrelsen
(org.nr 202100-4359), http://www.pts.se Arbetsplats
Post- och telestyrelsen Jobbnummer
9468334