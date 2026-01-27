Säkerhetssamordnare trygghet och brottsförebyggande, Huddinge kommun
2026-01-27
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Vi leder, styr, stödjer och följer upp så att hela kommunen drivs effektivt och ändamålsenligt. Totalt är vi cirka 400 medarbetare fördelade på fem avdelningar. I allt vi gör utgår vi från att det ska komma till nytta för de som bor, besöker eller arbetar i kommunen.
Vi på trygghets- och säkerhetssektionen har ett uppdrag att leda och stödja arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor genom att jobba strategiskt och styrande på ett kommunövergripande plan. Vårt ansvarsområde är brett och syftar till att stärka demokrati och rättssäkerhet. Denna roll med inriktningen mot trygghet och brottsförebyggande omfattar:
• Utveckla och stärka kommunens trygghet- och brottsförebyggande arbete exempelvis genom samverkansöverenskommelsen, övergripande aktiviteter inom social hållbarhet och kommunövergripande lägesbilder.
• Utbildning och övning, vi är en efterfrågad resurs och stödjer ofta ledning, förvaltningar och bolag.
• Verksamhetsutveckling, stötta och stödja ledning, förvaltningar och bolag i det strategiska trygghet- och brottsförebyggande arbetet.
• Samverkan med andra aktörer för att omhänderta gemensamma utmaningar inom Huddinge kommuns geografiska ansvarsområde.
Trygghets- och säkerhetsfrågor är högt prioriterade i Huddinge kommun. Sektionen består av ett tjugotal medarbetare.
Din profilSom person är du trygg, stabil och utåtriktad. Du arbetar strukturerat, noggrant och systematiskt Du har god samverkansförmåga, är målmedveten och har lätt att lära nytt.
I denna roll ser vi gärna dig som har:
• Akademisk utbildning inom som arbetsgivaren bedömer relevant område eller motsvarande på annat sätt förvärvad kunskap genom arbetslivserfarenhet inom trygghet- och brottsförebyggande arbete.
• Erfarenhet av strategisk förändringsledning, utvecklingsarbete och projektledning inom området trygghet och brottsförebyggande.
• Erfarenhet från offentlig verksamhet eller andra stora, komplexa organisationer.
• Erfarenhet av strategiskt styrande arbete på ett koncernövergripande plan.
• Erfarenhet av samverkan med andra myndigheter på operativ och strategisk nivå.
Varför Huddinge?För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
UpplysningarVid frågor om tjänsten, vänligen kontakta
• Mattias Rosenqvist, Säkerhetschef: mattias.rosenqvist@huddinge.se
• Joakim Sjöqvist, Enhetschef: joakim.sjoqvist@huddinge.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi på Huddinge kommun är måna om att våra medarbetare har hög integritet, ett etiskt förhållningssätt och agerar professionellt. Som ett kvalitativt led i vår rekryteringsprocess genomför vi därför en bakgrundskontroll, med kandidatens samtycke, på våra slutkandidater. Det kan t.ex. innebära kontroll av personalia, ekonomiska förhållanden och juridiska frågor. Processen för bakgrundskontroller genomförs i samarbete med SRI: https://sri.se/faq-kandidat-bakgrundskontroll/
I denna rekryteringsprocess kommer även en säkerhetsprövning genomföras enligt lagen om säkerhetsskydd.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Ersättning

Enligt avtal.
