Säkerhetssamordnare till Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Stockholms kommun / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Som säkerhetssamordnare utgör du ett stöd till förvaltningens verksamheter med fokus att samordna, följa upp och utveckla arbetet inom områden som beredskap, personsäkerhet och olycksförebyggande arbete.
Du är en del av ekonomiavdelningen. Avdelningen ansvarar för ekonomi, säkerhetsfrågor, miljö- och klimatfrågor, lokal- och underhållsfrågor, informationssäkerhet, civilsamhälle och kultur.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss har du möjlighet till semesterväxling, flextid, sommararbetstid samt friskvårdspeng. Du erbjuds att förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads simhallar gym och träningsanläggningar.
Du ingår i stadsövergripande nätverk och kommer att ha kontakt med säkerhetssamordnare i andra stadsdelsförvaltningar.
Läs mer om våra förmåner här
Din roll
Som säkerhetssamordnare har du ett helhetsperspektiv på komplexa frågor. Du ingår i krisledningen samt samverkar brett med chefer, kollegor och andra funktioner både inom och utanför förvaltningens organisation. Du har ett strategiskt perspektiv parallellt med förmågan att arbeta verksamhetsnära och mer operativt när det krävs.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Att samordna och utveckla stadsdelsförvaltningens krisberedskap
Att stödja verksamheterna med risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetsplanering
Att ingå i krisledningen och ha ansvar för övning och utbildning
Att ha ansvar för samordning och utveckling av förvaltningens Trygghetspunkter
Att ha ansvar för samordning av förvaltningens krisstödsorganisation
Att stödja verksamheterna i förebyggande och hanterade personsäkerhetsarbete
Att ge stöd och samverka i det olycksförebyggande arbetet
Att vara skribent/rapportör i övergripande planer och rapporter samt för remisser inom ditt ansvarsområde
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande på annat sätt förvärvad kunskap genom arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av utredning- och analysarbete
Kunskap om lagstiftning inom tjänstens ansvarsområde
Kunskap i offentlighets- och sekretesslagstiftning
Erfarenhet av att arbeta med säkerhetsfrågor
Erfarenhet av att leda och samordna arbete över organisatoriska gränser
Det är meriterande om du har:
Goda kunskaper om kommunal verksamhet och erfarenhet av att ha arbetat i offentlig förvaltning
Erfarenhet av att genomföra utbildningar och övningar inom säkerhetsområdet
Erfarenhet av att ingå i krisledningsstruktur
Vi lägger särskild vikt vid följande personliga förmågor och färdigheter: Vi söker en kommunikativ och lyhörd person med en god förmåga att planera, organisera och driva arbetet framåt. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du har en mycket god förmåga att samverka med andra. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och upprätta texter och presentationer med hög kvalitet. Du kan snabbt sätta dig in i olika frågeställningar och hantera oförutsägbara händelser och förhållanden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Ekonomiavdelningen Kontakt
Therese Salomon, enhetschef therese.salomon@stockholm.se 0850808099 Jobbnummer
9488327