Säkerhetssamordnare som vill bidra till livsviktig förändring
Statens institutionsstyrelse / Säkerhetsjobb / Uppsala Visa alla säkerhetsjobb i Uppsala
2025-11-01
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa nordväst om Uppsala tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Vi har särskild kompetens för medicinsk omvårdnad och har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov.
Arbetsbeskrivning
Som säkerhetssamordnare kommer du att ha en viktig roll i det systematiska säkerhetsarbetet på institutionen. Du kommer att arbeta operativt med säkerhetsrelaterade frågor såsom risk- och säkerhetsbedömningar. I arbetsuppgifterna ingår att samordna planering, genomförande och uppföljning av säkerhetsarbetet på institutionen. Du ansvarar för att samordna implementeringen och framtagande av lokala rutiner, anvisningar och åtgärdsplaner inom säkerhetsområdet. Andra viktiga och prioriterade uppgifter är att omhänderta säkerhetsbedömningar och institutionens händelserapportering (ISAP). Du kommer även att samordna det drogförebyggande samt informationssäkerhetsarbete på institutionen. Som säkerhetssamordnare kommer du att vara delaktig i introduktion, utbildningar, och övningar inom säkerhetsområdet. Du samordnar konflikthanteringsgruppen och är ersättare vid andra konflikthanteringsmedlemmars frånvaro gällande konflikthanteringsutbildning. Du har ett nära samarbete med säkerhetsavdelningen centralt och med övriga säkerhetssamordnare i myndigheten.
• Utbildning inom säkerhetsområdet, eller annan utbildning om arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av säkerhetsarbete
• erfarenhet av att arbeta i en miljö med incidenter och allvarliga händelser
• erfarenhet inom områdena övning, utbildning och risk- och säkerhetsbedömningar.
• god datorvana (Officepaketet)
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift (svenska).
• B-körkort
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Ansökan:
För att vi skall kunna bedöma din ansökan korrekt önskar vi att du bifogar relevanta utbildningsunderlag
