Säkerhetssamordnare som vill bidra till förändring
Statens institutionsstyrelse / Kriminalvårdarjobb / Sollefteå Visa alla kriminalvårdarjobb i Sollefteå
2026-01-13
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Sollefteå
, Mark
, Vindeln
, Hedemora
, Fagersta
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Vemyra utanför Sollefteå tar emot skolpliktiga pojkar upp till 16 år med psykosociala problem samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa livsviktig skillnad för utsatta människor? Vill du bidra till en säker miljö på institutionen? Sök jobbet som säkerhetssamordnare på SiS!
Som säkerhetssamordnare har du en viktig roll i institutionens systematiska säkerhetsarbete där du samordnar, planerar, genomför och följer upp säkerhetsarbetet på institutionen. Dina arbetsuppgifter innefattar att:
• Jobba operativt med säkerhetsrelaterade frågor exempelvis genom att utföra risk- och säkerhetsbedömningar.
• Ansvara för att samordna implementeringen och framtagande av lokala rutiner, anvisningar och åtgärdsplaner inom säkerhetsområdet.
• Säkerställa kvalitet samt samordna incidenter inkomna till händelserapporteringssystem (ISAP) samt bistå institutionsledning med aktuell lägesbild.
• Samordna det drogförebyggande arbetet på institutionen.
• Samordna institutionens informationssäkerhetsarbete.
• Vara kontaktperson för underrättelseinformation från myndighetens nationella säkerhetsavdelning.
• Vara delaktig i introduktion, utbildningar och övningar inom säkerhetsområdet.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som säkerhetssamordnare har du en utbildning inom säkerhetsområdet. Du har erfarenhet av att ha jobbat inom säkerhetsarbete och av att ha hanterat incidenter och allvarliga händelser. Vi ser gärna att du har praktisk erfarenhet inom områdena övning, utbildning och risk- och säkerhetsbedömningar. För att trivas i uppdraget behöver du gilla att utveckla och implementera rutiner och arbetssätt. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och och god datorvana.
Meriterande är att ha erfarenhet av att arbeta med tvångsvård eller frihetsberövande.
Som person är du ansvarsfull, kreativ, positiv och har stor vilja och förmåga att utveckla dig själv och andra. Du är en problemlösare som är strukturerad och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du tar ett stort ansvar för ditt arbete och du har en god samarbetsförmåga. Vidare är du analytiskt och pedagogiskt lagd. Vi ställer höga krav på ditt säkerhets- och sekretessmedvetande.
Inom SiS arbetar vi aktivt med vår värdegrund respekt, omtanke och tydlighet, det är viktigt att du som anställd inom SiS delar värdegrunden. På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap och det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9681142