Säkerhetssamordnare inriktning civil beredskap och kontinuitetsarbete
2025-11-20
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Hägersten Älvsjö stadsdelsförvaltning ligger centralt vid Telefonplan med närhet till både buss och tunnelbana.
Avdelningen för samhälle och service är en av sju avdelningar på förvaltningen. Vi ansvarar för miljö- och klimatarbete, innovation, samhällsplanering, kultur- civilsamhälle- och näringslivsfrågor, informationssäkerhet, dataskydd samt trygghets- och säkerhetsfrågor. Till avdelningen hör också enheterna stadsmiljö, medborgarservice, nämndkansli samt service och lokaler.
En hälsning från din blivande chef
Hej! Jag heter Linda Palo och det är jag som blir din chef. Jag tror på mina medarbetare och ger gärna stort eget ansvar. Jag finns alltid nära till hands när du vill bolla tankar eller idéer och jag säger gärna ja till dina förslag. Mitt mål som chef är att du ska ha de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb, må bra och trivas. Jag är stolt över vår fina gemenskap, vår värme och närheten till skratt i vardagen. Välkommen till en arbetsplats där vi tar både hållbarhet och arbetsglädje på allvar!
Vi erbjuder
Hos oss kliver du in i ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad- på en arbetsplats där det är lätt att trivas. Vi värdesätter samarbete, engagemang och en god stämning på jobbet. Här finns det plats för både skratt i fikarummet och fullt fokus när det behövs. Du får arbeta självständigt men alltid med stöd från hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
Vi erbjuder flexibel arbetstid för en god balans mellan arbete och privatliv och vi värnar om din hälsa genom generösa friskvårdsförmåner samt möjlighet till hemarbete när arbetsuppgifterna tillåter.
Din roll
Som säkerhetssamordnare ansvarar du, tillsammans med en kollega, för att driva och utveckla förvaltningens säkerhetsarbete utifrån stadens säkerhetsprogram. Du informerar dig övergripande i säkerhets- och beredskapsfrågor, samt arbetar strategiskt, taktiskt och operativt med de frågor du ansvarar för. Du bemannar och har själv en roll i förvaltningens krisledning.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Att driva och utveckla det systematiska beredskapsarbetet - inklusive risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering, utbildning och samverkan.
Att planera, utveckla och samordna förvaltningens krisberedskap, civilt försvar och krisstödsorganisation.
Att ansvara för förvaltningens krigsberedskap.
Att planera och leda säkerhets- och krisledningsövningar samt andra utbildnings- och informationsinsatser som stärker förvaltningens beredskap.
Samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer, där du representerar förvaltningen i olika nätverk och samarbeten.
Att skriva remissvar och tjänsteutlåtanden samt bidra i stadsövergripande projekt inom beredskap.
Strategiskt arbete med att utveckla, implementera och följa upp styrdokument, rutiner, policys och riktlinjer inom beredskapsområdet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Examen från relevant utbildning på universitet eller högskola. Inom t ex säkerhet, krisberedskap, samhällsvetenskap eller liknande.
Arbetat i relevant roll med fokus på beredskap och krishantering exempelvis som utredare, strateg eller säkerhets- eller beredskapssamordnare
Mycket god förmåga att kommunicera i både i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
Arbetat enligt NATO-modellen
Erfarenhet av att ha arbetat med beredskaps- och/eller civilförsvarsfrågor på en kommun.
Utbildat personal i beredskapsrelaterade frågor.
För att lyckas i rollen söker vi dig som är engagerad, självgående och strukturerad, med förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt. Du tänker strategiskt och förstår både de kortsiktiga och långsiktiga effekterna av dina beslut. Du är kommunikativ och bidrar till ett gott samarbete genom att vara öppen, lösningsfokuserad och stödjande. Med din integritet och trygghet skapar du en professionell och stabil arbetsmiljö. Du håller dig uppdaterad inom ditt område och har ett starkt engagemang för säkerhets- och samhällsfrågor.
Vi rekryterar utifrån CV och utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Istället kommer du att få svara på ett antal frågor i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer, arbetspsykologiska tester och referenstagning.
Bakgrundskontroll på slutkandidat kommer genomföras.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
