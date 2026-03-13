Säkerhetssamordnare, fysisk säkerhet till Vård- och omsorgsförvaltningen
2026-03-13
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en säkerhetssamordnare med fokus på fysisk säkerhet till HR-enheten på vård- och omsorgsförvaltningen.
Som säkerhetssamordnare arbetar du med att samordna, utveckla och följa upp förvaltningens arbete inom fysisk säkerhet. Du fungerar som ett kvalificerat stöd till chefer och verksamheter i frågor som rör skalskydd, larm, passersystem, kamerabevakning och systematiskt brandskyddsarbete. En viktig del av uppdraget är också att bidra till det förebyggande arbetet mot hot, våld och skadegörelse.
I rollen analyserar du risker, identifierar utvecklingsbehov och omsätter dessa i konkreta åtgärder i verksamheten. Arbetet sker i nära samverkan med andra aktörer inom kommunen, exempelvis teknik- och fastighetsförvaltningen samt kommunens centrala trygghets- och säkerhetsfunktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- samordna och utveckla arbetet med fysisk säkerhet inom förvaltningen
- ansvara för och följa upp arbete med larm, lås, passersystem och kamerabevakning
- vara förvaltningens samordnare för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
- upprätta, uppdatera och implementera rutiner, riktlinjer och styrdokument inom säkerhetsområdet
- stödja verksamheter i riskbedömningar och i det proaktiva arbetet för att förebygga hot, våld och skadegörelse
- samverka med interna och externa aktörer i säkerhetsfrågor
- utbilda och genomföra systematiska övningar i verksamheterna.
Du säkerställer att säkerhetsarbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, interna riktlinjer och kommunens övergripande styrning. Rollen innebär ett brett uppdrag där du bidrar till att utveckla ett långsiktigt och hållbart säkerhetsarbete i förvaltningens verksamheter.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du arbeta i en verksamhet med ett tydligt samhällsuppdrag där trygghet och säkerhet är en viktig del av vardagen. Du blir en del av HR-enheten inom vård- och omsorgsförvaltningen och arbetar nära chefer och verksamheter i organisationen.
Arbetet innebär ett brett samarbete inom kommunen och du har löpande kontakt med bland annat teknik- och fastighetsförvaltningen samt kommunens centrala trygghets- och säkerhetsfunktion.
Vi arbetar också för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och utveckling i rollen över tid.
Du som söker till oss
Du har en yrkeshögskoleexamen inom säkerhet, riskhantering, krisberedskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av att arbeta med säkerhetsrelaterade regelverk samt av att ta fram och följa upp rutiner som säkerställer efterlevnad i verksamheten. Du har också flerårig erfarenhet av arbete med fysisk säkerhet.
Övriga krav
- Erfarenhet av arbete med fysisk säkerhet, exempelvis larm, passersystem, kamerabevakning eller skalskydd.
- Kunskap om systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
- B-körkort.
- Erfarenhet av att utbilda eller informera verksamheter.
Vi ser det som meriterande om du har
- Erfarenhet av säkerhetsarbete i en större organisation inom offentlig sektor.
- Erfarenhet av upphandling eller beställarroll inom säkerhetssystem.
- Erfarenhet av förebyggande arbete kring hot och våld.
Utöver utbildning och erfarenhet behöver du ha ett strukturerat, analytiskt och proaktivt arbetssätt för att säkerhetsarbetet ska få genomslag i verksamheten. Du har förmåga att identifiera risker, prioritera åtgärder och följa upp arbetet på ett systematiskt sätt. Genom ditt arbetssätt bidrar du till att utveckla ett säkerhetsarbete som är långsiktigt och hållbart.
Rollen är samordnande och relationsskapande, där nära samarbete med chefer och verksamheter är centralt. Det är därför viktigt att du kommunicerar tydligt och konsekvent samt kan omsätta säkerhetskrav och riktlinjer till praktiska och genomförbara arbetssätt i verksamheten. Genom att skapa förtroende och tydlighet bidrar du till att säkerhetsarbetet blir en naturlig del av verksamheternas vardag. Ersättning
