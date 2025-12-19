Säkerhetssamordnare - Stockholm eller Ekerö
Fortifikationsverket / Säkerhetsjobb / Ekerö Visa alla säkerhetsjobb i Ekerö
2025-12-19
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Ekerö
, Botkyrka
, Solna
, Stockholm
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker säkerhetssamordnare till gruppen för operativt säkerhetsstöd vid säkerhetsavdelningen. Vi befinner oss i stark tillväxt och gruppen för operativt säkerhetsstöd utökas nu för större förmåga att möta våra kunders behov på plats i verksamheten. Har du erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsfrågor och vill vara med och vidareutveckla säkerhetsskyddsarbetet i stora projekt, ansök redan idag!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - stärka Sveriges säkerhet
Enheten för säkerhetsskydd arbetar under Säkerhetsskyddschefen med inriktande, stödjande och uppföljande säkerhetsskyddsarbete på myndigheten. Enheten ansvarar framförallt för delområdena informationssäkerhet och säkerhetsskyddsplanering. Gruppen för operativt säkerhetsstöd ansvarar för löpande stöd inom hela säkerhetsskyddet. Gruppen ger riktat stöd till myndighetens projektavdelning och uppdragen bedrivs även i nära samarbete med Försvarsmakten och andra partners inom försvarsfamiljen.
Som säkerhetssamordnare förväntas du delta i säkerhetsskyddsarbetet vid myndigheten och vara med och utveckla skyddet av Sveriges säkerhet. Du tar aktiv del att tillsammans med projektledare stödja säkerhetsskyddet i större projekt. Du deltar i samverkansform tillsammans med myndighetens partners inom försvarsfamiljen. Befattningen kräver gedigen kunskap och erfarenhet kring identifiering av skyddsvärden och hantering av säkerhetsskyddklassificerad information.
Tjänsten innebär många kontaktytor och samarbeten både inom och utanför myndigheten och du förväntas sprida din kunskap internt och externt genom att informera och utbilda. Du kommer att analysera och hantera säkerhetsskyddsincidenter och en del av arbetet kan även innefatta stödjande kontrollverksamhet. I rollen ingår identifiering av skyddsvärden i projekt, stöd vid säkerhetsskyddsanalyser och informationssäkerhetsanalyser. Resor förekommer i tjänsten och går att planera.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom säkerhetsskyddområdet, eller motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdigt, med mycket goda kunskaper om säkerhetsskyddslagstiftningen och gällande föreskrifter. Du har erfarenhet av kvalificerat säkerhetsskyddsarbete och flerårig erfarenhet från arbete med identifiering av skyddsvärden, säkerhetskyddsanalys, fysisk säkerhet och informationssäkerhet.
Du har ledarkompetens som vi bedömer tillfredsställande samt goda kunskaper i administrativa IT-stödsystem. Du kommunicerar och uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt på svenska. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande med erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete och Försvarsmaktens eller Säpos regelverk gällande säkerhetsskydd. Om du har erfarenhet av att hålla föredragningar och genomföra utbildning är det också positivt.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Vi behöver dig som är relationsskapande och har erfarenhet av att bygga nätverk och arbeta över organisatoriska gränser med olika kompetenser samt över myndighetsgränser. Att kunna skapa förståelse och helhetssyn för säkerhetsskyddsfrågor inom flera olika verksamhetsområden är en viktig förmåga för att göra dig framgångsrik i denna roll. Du kan på ett tydligt och otvunget sätt förmedla ditt budskap på såväl ledningsnivå som i den operativa verksamheten eller i ett investeringsprojekt.
Du är strukturerad, positiv, självgående och har tålamod och förmåga att arbeta strategiskt mot långsiktiga mål. För att lyckas i rollen krävs att du är uthållig och engagerad i att driva ditt eget arbete framåt. Du har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet och gott omdöme och en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Stockholm eller Ekerö. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 22 januari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta enhetschef Tomas Lönnqvist, tfn 010-44 44 000 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, tel 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9658054