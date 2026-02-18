Säkerhetsrådgivare vid Sveriges ambassad i Kiev
2026-02-18
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med operativ säkerhet, säkerhetsplanering och säkerhetsskydd i utmanande miljöer. Är du intresserad av att arbeta på Sveriges ambassad i Kiev med ambassadens säkerhetsarbete i Ukraina?
Sveriges ambassad i Kiev består av utsända och lokalt anställda som arbetar med Sveriges omfattande stöd till Ukraina. Verksamheten påverkas i hög grad av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, läs mer på Ukraina - Sweden Abroad.
Säkerhetsarbetet är en avgörande del av ambassadens verksamhet och utgör organisatoriskt en del av verksamhetsstödet. Säkerhetssektionens arbete sker i nära samarbete med myndighetschefen (ambassadören) och ambassadens säkerhetschef (kanslichefen).
Som utsänd säkerhetsrådgivare är du med och leder ambassadens säkerhetssektion som för närvarande består av ett fältsäkerhetsteam med en administratör, en gruppledare samt ett antal fältsäkerhetsoperatörer och lokalanställda chaufförer. Ambassaden har idag två roterande säkerhetsrådgivare, vilket ska utökas till tre personer.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att möjliggöra ambassadens verksamhet genom analys, planering och rådgivning inför mottagande av inkommande besök från Sverige respektive förberedelse av fältresor i landet. Utöver detta är säkerhetsrådgivarens roll att möjliggöra ambassadens ordinarie arbete genom bedömning av hotnivå i samband med flyglarm. Du ska vara beredd på att regelbundet tjänstgöra vid obekväma arbetstider, inkl. nätter och helger. Arbetet förutsätter ett brett kontaktnät och nära samverkan med både svenska och ukrainska myndigheter samt med internationella partners i syfte att bl.a. inhämta och analysera information, genomföra säkerhetsriskanalyser och föreslå riskreducerande åtgärder för ambassadens verksamhet. Du kommer också arbeta i nära dialog med Utrikesdepartementets säkerhetsenhet i Stockholm.
Vi söker dig med relevant akademisk eller motsvarande polisiär/militär utbildning och flera års erfarenhet av operativt säkerhetsarbete inom främst statlig sektor. Du har tidigare erfarenhet av säkerhetsplanering och personsäkerhet av olika karaktär samt genomförande av riskreducerande åtgärder inom transporter, fysisk säkerhet, säkerhetsrekognosering och säkerhetsamverkan. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av säkerhetsarbete inom EU, FN eller någon annan internationell organisation. Erfarenhet av arbete i regionen är en merit.
Dina egenskaper
Som säkerhetsrådgivare på en utlandsmyndighet krävs att du har integritet och gott omdöme, är stabil, självständig såväl som lyhörd och flexibel med fokus på verksamhetens behov. Du följer Utrikesdepartementets etiska riktlinjer och är en god företrädare för Sverige.
Tjänsten förutsätter god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Du har svenskt B-körkort vid ansökningstillfället, har du även C-körkort är det meriterande.
Du måste vara svensk medborgare och vara folkbokförd i Sverige.Övrig information
Tillträde i maj 2026 eller enligt överenskommelse. Utlysningen avser tidsbegränsad anställning i ett år med möjlighet till förlängning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Notera att tjänstgöringsorten är placerad i hardshipklass fem och att krav på hälsointyg (som anger tjänstbarhet på den aktuella stationeringsorten) råder. Inriktningen tills vidare för tjänstgöring i Kiev är att familjemedlemmar, vuxna så väl som barn, inte får medfölja till stationeringsorten. Viss utbildning behöver genomföras i Stockholm före tillträde.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta handläggare Roland Hedlund på UD SÄK eller Sofia Tillfors vid UD:s personalenhet som du når via Regeringskansliets växel 08-405 10 00. Via detta nummer nås också fackliga kontaktpersoner UPF (Saco) och ST-UD. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 mars 2026.
