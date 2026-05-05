Säkerhetsrådgivare vid Sveriges ambassad i Beirut/Damaskus
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med operativ säkerhet, säkerhetsplanering och säkerhetsskydd i utmanande miljöer. Är du intresserad av tjänstgöring i utrikesförvaltningen med växelvis placering på UD i Stockholm och på en utlandsmyndighet, inledningsvis vid Sveriges ambassad i Beirut, med ansvar för ambassadens säkerhetsarbete i Libanon och Syrien?
Sveriges ambassad i Beirut består av utsända och lokalt anställda som företräder Sverige i Libanon och Syrien. Verksamheten påverkas i hög grad av konflikten i Mellanöstern och Sveriges ökade diplomatiska närvaro i Syrien. Läs mer om verksamheten påhttps://www.swedenabroad.se/
Säkerhetsarbetet är avgörande för att verksamheten ska kunna bedrivas och utförs i nära samarbete med myndighetscheferna vid de två myndigheterna och ambassadernas respektive säkerhetschefer.
Som utsänd säkerhetsrådgivare leder du säkerhetsarbetet och säkerhetssektionen som för närvarande består av ett fältsäkerhetsteam med en gruppchef, tre fältsäkerhetsoperatörer och lokalanställda chaufförer. Säkerhetssektionen fördelar sin tid mellan de två orterna och ombesörjer säkerhet vid transporter emellan Beirut och Damaskus.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att möjliggöra det ordinarie arbetet genom bedömning av hotnivå i förhållande till konfliktens utveckling. Du ansvarar för analys, planering och rådgivning inför mottagande av inkommande besök från Sverige och för förberedelse av fältresor i så väl Libanon som Syrien. Du ska vara beredd på att regelbundet tjänstgöra vid obekväma arbetstider, inkl. nätter och helger. Arbetet förutsätter ett brett kontaktnät och nära samverkan med både svenska och stationeringsländernas myndigheter samt med internationella partners i syfte att bl.a. inhämta och analysera information, genomföra säkerhetsanalyser och föreslå riskreducerande åtgärder för ambassadernas verksamhet.
Din bakgrund
Vi söker dig med relevant akademisk examen eller motsvarande polisiär/militär utbildning och flera års erfarenhet av operativt säkerhetsarbete inom främst statlig sektor. Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom säkerhetsplanering och personsäkerhet av olika karaktär samt genomförande av riskreducerande åtgärder inom transporter, fysisk säkerhet, säkerhetsrekognosering och säkerhetsamverkan. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av säkerhetsarbete vid en svensk ambassad eller inom EU, FN eller någon annan internationell organisation. Erfarenhet av arbete i Libanon, Syrien och regionen är en merit.
Dina egenskaper
Du har integritet och gott omdöme, är stabil, självständig såväl som lyhörd och flexibel med fokus på verksamhetens behov. Du följer Utrikesdepartementets etiska riktlinjer och är en god företrädare för Sverige.
Tjänstgöringen förutsätter god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Har du erfarenhet av kommunikation och pedagogik i utbildningssammanhang är det meriterande, då utbildning av personal och delgivning av information är en viktig del av uppdraget.
Du har svenskt B-körkort vid ansökningstillfället, har du även C-körkort är det meriterande. Du måste vara svensk medborgare och vara folkbokförd i Sverige.
Övrigt
Utlysningen avser en tillsvidareanställning i Regeringskansliet/UD, inledningsvis med placering på ambassaden i Beirut, som inleds med provanställning. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Anställningen omfattar växelvis tjänstgöring som säkerhetsrådgivare på en utlandsmyndighet (inledningsvis på ambassaden i Beirut) och på UD i Stockholm, företrädesvis på säkerhetsenheten.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Notera att tjänstgöringsorten är placerad i hardshipklass och att krav på hälsointyg som anger tjänstbarhet på den aktuella stationeringsorten råder. Inriktningen för tjänstgöring i Beirut är för närvarande att familjemedlemmar, vuxna så väl som barn, inte får medfölja till stationeringsorten. Detta kan förändras över tid. Viss utbildning behöver genomföras i Stockholm före tillträde.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Marcus Hultqvist på UD SÄK eller Sofia Tillfors vid UD:s personalenhet som du når via Regeringskansliets växel 08-405 10 00. Via detta nummer nås också fackliga kontaktpersoner UPF (Saco) och ST-UD. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 20 maj 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av försvarsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.
