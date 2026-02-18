Säkerhetsrådgivare transport av farligt gods till Livgardet
2026-02-18
Som säkerhetsrådgivare transport av farligt gods i Försvarsmakten utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar och utveckling. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa, bland annat genom träning på arbetstid tre dagar i veckan.
Om avdelningen
Som säkerhetsrådgivare transport av farligt gods kommer du att tillhöra Chefsstödsavdelningen (G0). Avdelningen omfattar områdena miljö, arbetsmiljö, verksamhetssäkerhet, infrastruktur, kvalitet, lokala tjänster, arkiv- och expeditionstjänst samt själavård. Avdelningens uppdrag består bland annat av att stötta chefer på alla nivåer såsom regementsledning, krigsförband och övriga enheter vid Garnisonen. G0 stöttar i att säkerställa gällande lagar och att andra krav efterlevs inom Livgardet. Detta görs bland annat genom styrning, utbildning och uppföljning.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Livgardet söker en säkerhetsrådgivare transport av farligt gods (SRFG) med övergripande uppgift att stödja ledningen i dess ansvar att säkerställa att transporter av farligt gods sker enligt gällande lagar och bestämmelser. Dels för Livgardet med ingående förband och enheter, och dels för övriga delar inom garnisonen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att analysera vilka olika roller enskilda enheter har inom transport av farligt gods samt vilket utbildningsbehov som finns vid organisationsenheten. Utforma lokala instruktioner och bestämmelser kopplat till transport av farligt gods vid garnisonen och organisationsenheten. Sammanhålla, leda och genomföra ADR-utbildning med personal. I samband med övningar och insatser bedriva kontroll av efterlevnad av regelverk farligt gods. Du kommer vara kontaktperson inom garnisonen och organisationsenheten för frågor som rör farligt gods.Kvalifikationer
• Utbildning för säkerhetsrådgivare samt examinerats av Myndigheten för civilt försvar med godkänt resultat och inneha giltigt intyg för säkerhetsrådgivare.
• Körkort B
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
För att du ska trivas i rollen behöver du vara säkerhetsmedveten, positiv och lösningsorienterad. Du har social förmåga, tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Meriterande
• Har erfarenhet av och verkat som säkerhetsrådgivare samt ADR-lärare inom Försvarsmakten, annan statlig myndighet eller inom privat sektor.
• Erfarenhet av att leda utbildning
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten
• Har genomgått utbildning för ADR-lärare samt examinerats av Myndigheten för civilt försvar med godkänt resultat och inneha giltigt intyg för ADR-lärare.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen
Befattning: Civil
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Rekryterande chef Fredrik Bennedich, nås via växeln: 08-584 540 00
Information om rekryteringsprocessen
HR, Melinda Gunst, nås via växeln: 08-584 540 00
Fackliga företrädare
OFR/S: Örjan Jansson
OFR/O: Sven Lundberg
SACO: Per Textorius
SEKO: Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-11. Din ansökan bör innehålla CV, svar på urvalsfrågor och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Detta är ett heltidsjobb.
Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9750911