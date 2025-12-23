Säkerhetsrådgivare inom "farligt avfall" och miljö/återvinningsprocesser
2025-12-23
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Om uppdraget och tjänsten:
Arbetet med säkerhet och miljö är av allra största vikt för både Sodexo och AstraZeneca och vi värnar om vår miljö i alla delar av vårt arbete. Vi har kommit långt men vi vill komma ännu längre! Vi söker dig som har ett brinnande intresse och kunskap om hantering av farligt gods och återvinningsprocesser. Med hjälp av dig vill vi säkerställa att vi hanterar farligt gods utifrån myndighetskrav och att utveckla Sodexo och vår kunds miljö- och återvinningsprocesser.
Arbetet innebär att vara synlig i AstraZenecas verksamhet både i Gärtuna och Snäckviken. Vi ser att du på ett positivt och aktivt sätt utbildar/upplyser/informerar både interna och externa medarbetare att arbeta mot gemensamma miljömål. Arbetet innebär även att inventera nuvarande processer och föreslå förbättringar och effektiviseringar.
Vi ser gärna att du har en Säkerhetsrådgivarutbildning med inriktning mot farligt gods och miljö/återvinningsprocesser.
Vad vi erbjuder dig:
Du kommer att rapportera till Platschefen och ha ett nära samarbete med avdelningen för Mark och avfall och Sodexos QHSE avdelning. Våra ledord är serviceanda - laganda och utveckling. Du kommer att ingå i två stora globala och framgångsrika företag, Sodexo och AstraZeneca. Ett spännande uppdrag där två stora organisationer arbetar i partnerskap för att bidra och göra skillnad i patienters liv. Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
• Driva och föreslå förbättringar för AstraZenecas hantering av avfall och farligt gods
• Ge verksamheten råd i frågor som rör transport av farligt gods så att bestämmelserna i lag och föreskrifter följs
• Öka medvetenheten om farorna vid transport, lastning eller lossning av farligt gods
• Följa de särskilda krav som gäller för transportmedel och utrustning för transport av farligt gods, när sådana ska anskaffas
• Säkerställa att de handlingar och den säkerhetsutrustning som ska medföras i transportmedlet motsvarar gällande bestämmelser
• Kunna agera snabbt och effektivt vid eventuella olyckor eller tillbud under transport, lastning eller lossning av farligt gods
• Att avfallshantering, efter avhämtning från verksamhet i Snäckviken och Gärtuna, sker i enlighet med gällande lagstiftning och AstraZenecas villkor i tillstånd
• Att avsändare för transport av farligt gods har avsändarutbildning och följa "SHE Global Procedure - Procedure for the dispatch of chemical, radioactive, biological materials from AstraZeneca sites" samt SHE standard "Allmän hantering av farligt gods"
• Att transportdokument finns vid avsändning av farligt avfall
• Att arbeta rådgivande inom miljöåtervinningsprocesser
• Implementering av styrande rutiner/utbildning och praktisk guidning av verksamheten
• Öka medvetenheten hos personalen om materialåtervinning och förhindra uppkomsten av avfall
• Förhindra nya olyckor, tillbud eller allvarliga regelöverträdelser
• Att stödja verksamheten vid upprättande av ny avfallsdeklaration, inklusive tilldelning av avfallskod, riskkategori, UN-nummer och märkning, vid behov i samarbete med avfallsmottagaren
• Att ha avsändaransvar samt vara behjälpliga för verksamheten med information hur de ska klassificera, deklarera, förpacka och märka avfallet enligt tillämplig lagstiftning utifrån verksamhetens uppgifter om avfallets innehåll
• Att sammanställa statistik till AstraZeneca över avfallsströmmar, avfallsslag, mängd och omhändertagandesätt.Kvalifikationer
Du ska ha:
• En för verksamheten relevant utbildning och erfarenhet från liknande arbete och kunskap inom;
• kemikalier
• säkerhetsdatablad
• avfallslagstiftning, inkl. FA
• transport av avfall, inkl. FA
• materialåtervinning/recycling
• skriva styrande rutiner
• Erfarenhet av att utreda, handlägga och föredra ärenden
• Erfarenhet av risk och säkerhetsbedömningar
• Erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp säkerhetsarbete samt upprätta dokument och instruktioner
• God vana att hantera datasystem effektivt och rättssäkert
• Arbetat med utredningsarbete, gärna inom säkerhetsområdet
• B-körkort och gärna truckkort/lastmaskin (C2)Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för arbetet och vi söker därför dig som har en positiv människosyn och har en god förmåga att samverka både internt och externt. Som person är du strukturerad, resultatorienterad och har en god förmåga att planera och genomföra uppdrag mot uppsatta mål. Du är drivande, uthållig och lösningsfokuserad. Du ska kunna uttrycka dig väl i skrift och tal på svenska och ha en förmåga att kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tillsvidare
Tillträde: snarast
För frågor kontakta: hana.antunovic@sodexo.com
Välkommen med din ansökan som vi gärna vill ha snarast dock senast 31 januari.
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
För denna roll genomförs en utökad bakgrundskontroll på slutkandidat. Kandidaten kommer att informeras och efterfrågas om samtycke innan kontrollen påbörjas.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
