Säkerhetsrådgivare för fyra utlandsmyndigheter i Latinamerika
2025-08-11
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med operativ säkerhet och säkerhetsplanering i utmanande miljöer. Är du intresserad av tjänstgöring med placering på Sveriges ambassad i Bogotá och ha delat ansvar för utrikesförvaltningens säkerhetsarbete även för ambassaderna i Brasilia, Guatemala och Havanna?
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som utsänd säkerhetsrådgivare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att möjliggöra utlandsmyndigheternas verksamhet och svensk närvaro i Latinamerika genom ett operativt och strategiskt säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete, inklusive informationssäkerhet. I detta ingår att inhämta och analysera säkerhetsinformation, genomföra säkerhetsriskanalyser och föreslå riskreducerande åtgärder för utlandsmyndigheternas verksamhet.
Även säkerhetsplanering inför större evenemang, fältresor och inkommande besök från Sverige är centralt. Vissa mer praktiska arbetsmoment ingår i uppdraget.
Uppdraget är delat mellan ambassaderna i Bogotá, Brasilia, Guatemala och Havanna med grundplacering på ambassaden Bogotá. Tjänsten innebär resande mellan de orter som uppdraget innefattar.
Arbetet innebär många kontakter externt och internt, där god social förmåga, kommunikation och pedagogik är viktiga inslag i rollen. Kontaktskapande med värdländernas myndigheter och nära samverkan med internationella partners ingår i uppdraget. Du kommer att arbeta i nära dialog med Utrikesdepartementets säkerhetsenhet i Stockholm.
Läs mer om utlandsmyndigheterna som ingår i uppdraget på www.swedenabroad.com.
Din bakgrund och dina egenskaper
Vi söker dig som har relevant akademisk eller motsvarande polisiär/militär utbildning, samt flera års erfarenhet av kvalificerat säkerhetsskyddsarbete inom statlig sektor. Du har dokumenterad erfarenhet av säkerhetsanalys och säkerhetsplanering inom verksamheter med stora skyddsvärden samt har god vana att genomföra riskreducerande åtgärder i praktiken. Du är bekväm i att ge stöd inom hela säkerhetsområdet och har sannolikt djupare kunskap och expertis inom ett eller flera sakområden såsom fysisk säkerhet, personlig säkerhet, personalsäkerhet, informationssäkerhet samt hantering av underrättelsehot. Du kommunicerar väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du har relevant internationell erfarenhet, gärna från utrikesförvaltningen. Du har kunskaper i spanska på minst B1-nivå enligt EU:s språkskala (Common European Framework of Reference for Language skills | Europass). Du har B-körkort.
Som säkerhetsrådgivare på en utlandsmyndighet krävs att du har integritet och är samarbetsvillig samt uthållig. Du behöver kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ för att driva arbetet framåt samt säkerställa löpande utvärdering av myndigheternas åtgärder, så att dessa är väl avvägda för situationen. Gott omdöme är en central egenskap liksom förmåga att göra kloka avvägningar mellan säkerhetens och verksamhetens krav. Du har lätt för att knyta kontakter och samverka med andra aktörer.
Tillträde den 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning i två år, med eventuell möjlighet till förlängning.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs innan beslut om anställning. Du måste vara svensk medborgare och vara folkbokförd i Sverige. Viss utbildning behöver genomföras i Sverige före tillträdet.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 september 2025.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet kontakta handläggare Katarina Nordström på UD:s säkerhetsenhet och personalhandläggare Pia Patricia Rosengren på UD:s personalenhet via Regeringskansliets växel 08-405 10 00. Fackliga kontaktpersoner UPF (Saco) och ST-UD nås också via 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av försvarsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande. Ersättning
