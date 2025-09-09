Säkerhetsprövare & telefonsupportmedarbetare inom personalsäkerhet
2025-09-09
AxÖ Consulting är ett konsult- och rekryteringsföretag med kontor i Karlskoga, Örebro, Jönköping, Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå och Malmö.
Vi erbjuder tjänster inom rekrytering, bemanning, strategisk kompetensförsörjning och mycket mer.
Hos vår kund i Linköping finns nu möjligheten att ta dig an ett konsultuppdrag där du får kombinera administration, samtal och säkerhetsfrågor.
I praktiken innebär det att du blir en del av arbetet med att säkerställa att rätt personer hamnar på rätt plats - och att det görs på ett tryggt och strukturerat sätt. En stor del av vardagen består av att genomföra säkerhetsprövningar och finnas tillgänglig i telefon för att svara på frågor från verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Genomföra och dokumentera säkerhetsprövningar.
- Ha telefonsupport och svara på frågor kopplade till personalsäkerhet.
- Stötta chefer och medarbetare i administrativa säkerhetsärenden.
- Bygga nätverk och skapa förtroendefulla kontakter inom organisationen.
Är du den vi söker?
Det här är en roll för dig som gillar att interagera med andra människor. Du behöver inte ha erfarenhet av säkerhetsarbete sedan tidigare, men ett genuint intresse för säkerhet och säkerhetsskydd är ett måste. Kanske har du tidigare arbetat med HR-intervjuer eller liknande, kanske inte - det viktigaste är din nyfikenhet, noggrannhet och vilja att bidra.
Vill du arbeta med personalsäkerhet i en roll där människor står i fokus? Skicka in din ansökan idag!
Om konsultuppdraget
Som konsult är du anställd av AxÖ Consulting men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder. Vi har lång erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, vi vet därför hur viktigt det är att ge dig rätt grund att stå på för att vi tillsammans ska kunna bedriva en professionell konsultverksamhet. Hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du stärker ditt CV på några av regionens, och till och med Sveriges, mest ansedda och attraktiva bolag. Att arbeta som konsult via AxÖ Consulting är tryggt, roligt och utvecklande. För att du ska trivas erbjuder vi dig kollektivavtalade anställningsvillkor och vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter så att vi kan lära känna varandra lite bättre.
Information och ansökan
Detta är en annons för konsultuppdrag via AxÖ Consulting. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För frågor om uppdraget, vänligen kontakta konsultansvariga:
- Christian Martinsson: Christian.martinsson@axoconsulting.se
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
