Säkerhetsoperatör till Rättspsykiatriska Regionkliniken i Västmanland
2025-12-22
Nu startar vi upp en ny inpasseringsenhet vid Rättspsykatriska Regionkliniken i Västmanland.
Är du vår nya säkerhetsoperatör? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Som säkerhetsoperatör hos oss arbetar du med att bevaka och rapportera incidenter. Syftet är att upprätthålla en trygg och säker miljö för både patienter, personal och besökande i samband med inpassering.
Du kommer bland annat arbeta med:
• Inpasseringskontroll med hjälp av röntgen och larmbåge för personal, patienter och besökare
• Kameraövervakning (CCTV) över klinikområde
• Manövrering av gång- och körgrind
• Rondering och kontroll/felanmälan av eventuella brister i skalskydd och perimeterskydd
• Hantera och bevaka tekniska säkerhetssystem
• Hantering av ex. bokningssystem, nycklar och nyckeltaggar
Om arbetsplatsen
I vår högspecialiserade verksamhet arbetar ca 160 medarbetare. Vi har fyra slutenvårdsavdelningarna med 55 vårdplatser och under 2026 öppnas ytterligare en avdelning med 16 vårdplatser. I samband med det kommer vi att starta en inpasseringsenhet i egen regi, vars huvudsakliga uppgift blir att sköta inpasseringskontroller till kliniken samt kameraövervakning/rondering av klinikområdet mm. Dessa arbetsuppgifter sköts idag av bevakningsföretag.
Inpasseringsenheten är bemannad dygnet runt, vilket innebär skiftgång och helgtjänstgöring för våra säkerhetsoperatörer. Enheten kommer att bestå av enhetschef, säkerhetssamordnare, säkerhetsteknisk samordnare och ett antal säkerhetsoperatörer.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
För mer information om vår verksamhet, läs mer här: Rättspsykiatriska regionkliniken Västmanland - Region VästmanlandKvalifikationer
Vi söker dig som har en väktar och/eller skyddsvaktsutbildning. Du behöver även ha en godkänd gymnasieutbildning. Meriterande är om du har erfarenhet från väktar/vaktuppdrag. Då du i rollen behöver kunna kommunicera med personal, patienter samt övriga besökande är det viktigt med god kunskap i svenska språket i såväl tal som skrift. För tjänsten krävs också B-körkort.
Som person är du trygg och stabil. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är tillmötesgående i ditt bemötande och samarbetar bra med andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning (heltid). Placeringsort Sala. B-körkort.
Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 6 januari 2026.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
