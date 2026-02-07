Säkerhetsmedveten medarbetare för ammunition och explosiva varor
Vill du arbeta i en viktig och samhällsbärande verksamhet där säkerhet, noggrannhet och ansvar står i centrum?
Nu söker vi en strukturerad och pålitlig medarbetare till en befattning som innefattar hantering av ammunition och andra explosiva varor till Logistikenheten på Ledningsregementet i Enköping.
Det här är en roll för dig som trivs i en tydligt regelstyrd miljö och som förstår vikten av att alltid göra rätt - även när arbetet är rutinmässigt.
Om rollen
Arbetet innebär säker hantering, kontroll och dokumentation av materiel som omfattas av särskilda säkerhetskrav. Du arbetar enligt fastställda rutiner, lagar och interna föreskrifter där noggrannhet och säkerhetsmedvetande är avgörande.
Befattningen är säkerhetsklassad och ställer höga krav på omdöme, ansvarstagande och personlig lämplighet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Hantera ammunition och explosiva varor enligt gällande regelverk
• Säkerställa att all materiel är korrekt dokumenterad och spårbar
• Följa säkerhetsbestämmelser och skyddsregler utan undantag
• Identifiera risker och omedelbart rapportera avvikelser
• Säkerställa att endast behöriga personer får tillgång till materiel
All hantering sker i enlighet med Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE 2010:1011) och interna säkerhetsföreskrifter.
Vi söker dig som
• Trivs i en strukturerad och regelstyrd arbetsmiljö
Är noggrann, metodisk och ansvarstagande
• Har ett starkt säkerhetstänk och följer instruktioner till punkt och pricka
Agerar stabilt och omdömesgillt även i pressade situationer
Har god fysisk förmåga och klarar tunga lyft
Det är viktigt att du kan arbeta koncentrerat under längre perioder och bibehålla hög säkerhetsnivå även vid repetitiva arbetsmoment.
Krav för tjänsten
• B-körkort (manuell växellåda)
• Svenskt medborgarskap
• Godkänd säkerhetsprövning (tjänsten är placerad i säkerhetsklass)
• Genomförd och godkänd internutbildning enligt fastställd utbildningsplan (genomförs efter anställning)
• Förmåga att arbeta både i fredstid och under höjd beredskap
Meriterande
• Erfarenhet av säkerhetskänslig verksamhet
• Erfarenhet av lager- eller logistikarbete
• Vana att arbeta enligt tydliga rutiner och dokumentationskrav
Vi erbjuder
Ett ansvarsfullt och viktigt arbete i en verksamhet där säkerhet alltid går först. Du får internutbildning innan du startar och blir en del av ett team där professionalism, samarbete och förtroende är centralt.
Varför Försvarsmakten?
Som civilanställd hos oss får du:
• En trygg anställning med statliga kollektivavtal
• Arbeta i en samhällskritisk verksamhet med tydligt uppdrag
• Tjänstepension, försäkringar och generöst föräldrapenningtillägg
• Interna utbildningar och strukturerad kompetensutveckling
• Tre timmars fysisk träning per vecka på arbetstid
Välkommen med din ansökan till Försvarsmakten!
Övrigt
• Placering: Enköping/Logistikenheten
• Arbetstid: Dagtid 07.00-16.00
• Anställningsform: Civil tillsvidareanställning
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan inklusive CV via Försvarsmaktens rekryteringsportal senast 2026-03-09. Vi arbetar löpande med urval, så skicka din ansökan redan idag och ta chansen att bli en del av Försvarsmakten! Vill du veta mer om rollen? Kontakta Lena Sjö (rekryteringsansvarig)10 - 825 88 40
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
