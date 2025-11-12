Säkerhetskoordinator till Avdelningen Dricksvattenproduktion
2025-11-12
Beskrivning
Vill du vara med och stärka säkerheten i en samhällsviktig verksamhet?
Omvärldsläget ställer allt högre krav på vårt säkerhetsarbete.
Därför söker vi nu en ny kollega som vill vara med och utveckla säkerhetsarbetet på våra vattenverk, både strategiskt och operativt.
Det här är en ny roll hos oss, vilket innebär att du får möjlighet att vara med och utforma innehållet och skapa arbetssätt som gör skillnad för hela verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Som säkerhetskoordinator kommer du att bidra i det långsiktiga strategiska arbetet och samtidigt se till att planerna blir verklighet i praktiken. Tyngdpunkten ligger på genomförande, uppföljning och att skapa struktur.
Du kommer bland annat:
• vara en länk mellan Kretslopp och vattens centrala säkerhetsfunktion och verksamheten på vattenverken
• delta i riskanalyser, föreslå, planera och självständigt genomföra beslutade aktiviteter inom säkerhetsområdet
• utveckla rutiner och standarder, exempelvis för fysisk säkerhet, och olika arbetsprocesser
• stötta projektledare så att säkerhetsfrågorna hanteras systematiskt och korrekt i projektens olika skeden.
• arbeta med egenkontroll och uppföljning
Vi erbjuder
På Kretslopp och vatten producerar vi dricksvatten dygnet runt, året runt, ett uppdrag som är både samhällskritiskt och meningsfullt. Vi är en trygg arbetsgivare inom Göteborgs Stad som erbjuder kollektivavtal, friskvårdsbidrag och andra förmåner.
Hos oss blir du en del av ett professionellt och engagerat team. Eftersom rollen är ny får du också stort utrymme att påverka och forma både din egen roll och vårt framtida säkerhetsarbete. Tjänsten är på heltid och utförs på plats i våra verksamheter, Alelyckan och Lackarebäck.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill kombinera strategiskt arbete med praktiskt genomförande och som trivs i en varierad vardag med många kontakter. Du ser det som positivt att få vara med och utforma innehållet i en ny tjänst och själv sätta upp strukturer efter vad verksamheten behöver.
För att du ska passa för tjänsten så vill vi att du;
• har lätt för att se saker ur ett helhetsperspektiv, är strukturerad och har förmåga att ta fram och formulera rutiner och standarder.
• är självgående och kan driva flera frågor parallellt, från strategi till operativt utförande
• tycker om att samarbeta och knyta ihop olika delar av organisationen
• har vilja och förmåga att förstå våra anläggningar, processer och arbetssätt för att höja säkerheten utefter de behov som finns.
Vi söker dig som har
• erfarenhet av, och ett stort intresse för säkerhetsarbete
• relevant högskole- eller universitetsutbildning, alternativt erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• B-körkort
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av säkerhetsarbete från en liknande roll och från en liknande teknisk verksamhet
• kunskaper i relevant lagstiftning, såsom säkerhetsskyddslagen med tillhörande förordningar och föreskrifter
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter en godkänd säkerhetsprövning, innefattandes alkohol -och drogtest och registerkontroll via Säpo. Så ansöker du
I denna tjänst samarbetar Kretslopp och Vatten med Jefferson Wells. Vi kan tyvärr inte hantera CV via mail. Vid frågor, kontakta Rekryteringskonsult Fia Fagerlund på fia.fagerlund@jeffersonwells.se
eller ring 031-617293.
Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
Övrig information
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.
