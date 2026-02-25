Säkerhetsingenjör som vill stärka Försvarsmaktens skyddade infrastruktur
Har du teknisk utbildning och erfarenhet, med kompetens inom säkerhetsskyddsfrågor? Vill du bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker. Hos oss får du möjlighet att använda din kunskap där den verkligen gör skillnad - i arbetet med att utveckla och vidmakthålla fortifikatoriskt skyddad infrastruktur för Försvarsmakten krigsorganisation.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Som systemingenjör med inriktning säkerhetsskydd får du en central roll i att leda och samordna utvecklingen av komplexa materiel- och tekniska system genom hela livscykeln, från systembeskrivning och kostnadsbedömning till projektering, installation och vidmakthållande. Du bidrar samtidigt till att stärka vår förmåga inom säkerhetsskydd och robusta systemlösningar.
Vidare arbetar du med systemets samlade kravbild och leder arbetet med systemspecifikationer, designregler samt teknisk integration. Genom att balansera olika teknikområdens krav säkerställer du en optimal lösning utifrån verksamhetens behov, tid och ekonomi.
Rollen innebär även att du leder verksamhetssäkerhets- och säkerhetsskyddsanalyser samt tar fram och följer upp säkerhetsskyddsplaner i nära samverkan med projekt, kund och leverantörer. Här kombinerar du tekniskt djup med helhetsperspektiv och driver strukturerade, kvalitetssäkrade leveranser i tekniskt komplexa miljöer.
Tjänsten är placerad i Stockholm och innebär mycket begränsade möjligheter att arbeta på distans. Tjänsteresor förekommer.
Om dig
Vi söker dig som har en utbildning som civil-/högskoleingenjör, systemvetare eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har aktuell och relevant erfarenhet av säkerhetsskydd i vid bemärkelse, har god kunskap om säkerhetsskyddsarbete och är van att arbeta i projekt. För att lyckas krävs det att du har aktuell och relevant erfarenhet av systemarbete med säkerhetssystem, såsom övervaknings-, larm- och passersystem. Likaså erfarenhet av ledning av tekniskt systemarbete och systemutformningsarbete. För tjänsten krävs även aktuell och relevant erfarenhet av arbete i en verksamhet med höga krav på integritet och säkerhetsmedvetenhet.
Tjänsten ställer krav på B-körkort samt goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är aktuell och relevant erfarenhet av designarbete eller arbete inom något av områdena: systems engineering, informationssäkerhet, systemsäkerhet. Det är en fördel om du har kunskap om metoder/standarder för systemarbete (exempelvis ISO/ IEC/IEEE 15288) eller utbildning i systemutformning. Önskvärt men inget krav är goda kunskaper inom verksamhetsmodellering.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är självgående, ansvarstagande och strukturerar ditt arbete på ett sätt som driver processer framåt. Du har lätt för att samarbeta med andra, och på ett lyhört sätt hanterar du utmanande situationer på ett konstruktivt sätt. Vidare är du flexibel och ser möjligheter i förändringar, kan snabbt anpassa både perspektiv och arbetssätt när förutsättningarna ändras. Du är lojal mot uppdrag och organisation och agerar i linje med fattade beslut. Viktigt är även att du är en person som har en god problemlösande analysförmåga. Du har förmågan att ta dig an komplexa frågor, bryta ner problem i hanterbara delar och hittar välgrundade lösningar.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde ledningssystemmateriel som ansvarar för de ledningssystem som används av Försvarsmakten, exempelvis informationssystem, försvarets telenät och mobila kommunikationssystem. Enheten ledningsplatser inom verksamhetsområdet projekterar, anskaffar och installerar ledningsstödsystem i anläggningar på uppdrag av Försvarsmakten.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 15 mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Kari Lehto, OFR/S Pia Edström, OFR/O Arne Molander och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Håkan Axelsson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Ellinor Rosengren Thelin på ellinor.rosengren.thelin@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
