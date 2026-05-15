Säkerhetshandläggare till Transportavdelningens kontor i Farsta
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens nationella transportverksamhet söker nu en säkerhetshandläggare till Transportsäkerhetssektionen med placering vid transportkontoret i Farsta. Som säkerhetshandläggare vid Transportavdelningen rapporterar du till en gruppchef som utgör din närmsta chef. I ditt dagliga arbete bistår du kriminalvårdsinspektörer vid transportkontoret i att leda och utveckla sektionens verksamhet mot uppställda mål med fokus på säkerhet. Du bistår även transportplanerare och kriminalvårdare med råd kring bedömningar i planeringen och operativa säkerhetsfrågor kring transportens genomförande. Utöver det kommer du eventuellt även svara för ett eller flera nationella uppdrag inom transportsäkerhetsområdet, vilket innebär att det förkommer vissa resor samt emellanåt tillfälliga arbetsinsatser även på något av våra andra transportkontor.
Arbetet är i hög utsträckning operativt där du samverkar med andra säkerhetsfunktioner inom Transportkontoret och övriga Kriminalvården, men du arbetar även administrativt med frågor som avser säkerhet, rutinnormering och inom utbildningsområdet. Arbetet avser utöver det att bereda och föredra ärenden inför den lokala ledningsgruppen samt att bistå denna i verksamhetsrelaterad rapportering och analys.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra, men som själv kan strukturera ditt arbetssätt för att driva dina processer vidare. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. I ditt arbete ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet samtidigt som du har intresset, viljan och förmågan att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
Erfarenhet av att arbeta i statlig tjänst eller offentlig sektor
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
B-körkort
Det är även meriterande med:
Erfarenhet av arbete inom säkerhetsområdet
Erfarenhet av arbete i ledande ställning inom transport
Erfarenhet från arbete inom kriminalvårdens olika verksamhetsgrenar med goda vitsordÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
