Säkerhetshandläggare till Skaraborgs flygflottilj, F 7
Vill du arbeta i en omväxlande och spännande miljö där du kan bidra till att underrättelse- och säkerhetsavdelningen på F 7 blir ännu bättre? Vi söker en självständig medarbetare som ges utrymme att ta initiativ och driva säkerhetstjänsten framåt.
Om avdelningen
Underrättelse- och säkerhetsavdelningen (A2) på Skaraborgs flygflottilj består av ett tiotal medarbetare. Avdelningen genomför omvärldsanalyser, säkerhetsskyddsanalyser och arbetar kontinuerligt med upprätthållandet av en lägesbild avseende säkerhetshot samt vidtagande av säkerhetsskyddsåtgärder. På enheten arbetar både civil och militär personal som löser uppgifter i normalläge såväl som i händelse av ett angrepp mot Sverige. Säkerhetstjänsten bidrar till att upprätthålla ett adekvat säkerhetsskydd på flottiljen. I det ingår utbildning av flottiljens personal samt kontrollverksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Din främsta arbetsuppgift kommer att vara handläggning, uppföljning och administration av säkerhetsprövning. Du kommer också tillsammans med avdelningen utveckla riktlinjer och bestämmelser så att säkerhetstjänsten på förbandet ska fungera så bra som möjligt. Utöver detta genomför du även andra handläggningsuppgifter och skriver rapporter inom ramen för avdelningens arbetsområden.
Kvalifikationer
Gymnasieexamen eller likvärdig utbildning
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
B-körkort manuell växellåda
Svenskt medborgarskap Dina personliga egenskaper
Personen vi söker ska kunna arbeta självständigt och ha god samarbetsförmåga, vara noggrann och pålitlig. Arbetsuppgifternas karaktär ställer krav på att du är strukturerad. Du kommer att hantera sekretess- och säkerhetsskyddsklassad information vilket ställer höga krav på din personliga integritet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se/).
MERITERANDE
Genomfört av Försvarsmakten framtagen säkerhetsutbildning eller annan adekvat civil säkerhetsutbildning
Erfarenhet av militär eller civil säkerhetsskyddstjänst
Erfarenhet av säkerhetsprövning inom Försvarsmakten eller andra myndigheter
Kunskap om lagar, regler och föreskrifter inom säkerhetsområdet Övrig information
Anställningsform: Civil, tillsvidare anställning. Tjänsten inleds med sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga. Resor i tjänsten förekommer för såväl arbete som egen utbildning. Eftersom både befattning och arbetsuppgifter är knutna till en krigsorganisation så kommer du även att bli krigsplacerad i vår organisation. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap. Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Lisa Lanevik via 010-827 70 00 (växel).
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Magnus Krantz
Samtliga söks via växeln tfn 010-827 70 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-25. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
