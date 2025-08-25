Säkerhetshandläggare till Livgardet med intresse för intervjuer
2025-08-25
Som anställd i Försvarsmakten bidrar du till Sveriges försvarsförmåga. I det säkerhetspolitiska läget vi idag befinner oss i har regeringen beslutat att stärka den militära förmågan. På Livgardet får du arbeta på ett av Sveriges största förband som arbetar i många olika riktningar med fyra krigsförband. Som anställd i Försvarsmakten erbjuds du möjlighet att stärka försvaret av Sverige och bidra till denna resa tillsammans med oss.
Livgardet etablerar nu en helt ny sektion för säkerhetsprövningar och vi söker dig som vill vara med och forma framtidens säkerhetsarbete. Vi bygger upp verksamheten från grunden, där ni kommer att registrera och hantera materialet från säkerhetsprövningsintervjuer samt stödjer Livgardets säkerhetsorganisation.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Genomföra säkerhetsprövningsintervjuer av totalförsvarspliktiga.
• Samordna och handlägga säkerhetsprövningsunderlag.
• Systemadministration och handläggning av säkerhetsprövningar i större volymer.
• Administrering och registrering av säkerhetsskyddskvalificerad (SSK) information i systemet ISUS.
• Stödjande funktion till förbandets övriga säkerhetsorganisation vid Livgardet.
Tjänsten innebär arbete på två olika platser i Stockholm. Som Säkerhetshandläggare kommer du att ha din primära arbetsplats vid Livgardets regemente i Kungsängen men arbeta inne i centrala Stockholm förekommer. På regementet stödjer du verksamhetens säkerhetsarbete i stort och inne i centrala Stockholm genomförs säkerhetsprövningsintervjuer.
Mer information om placering för tjänsten kommer att tydliggöras vid intervjutillfället.
KRAVPubliceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
• Gymnasial examen.
• God förmåga och vana att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• B-körkort.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med att arbeta strukturerat och metodriktat med intresse för säkerhet. Du har lätt för att se mönster och dra slutsatser, samt har förmågan att arbeta noggrant under högt tempo. Du behåller fokus och stabilitet även i situationer som kräver stor integritet och omdöme. Samtidigt är du skicklig på att möta människor, skapa förtroende och bygga relationer - en viktig del i rollen där varje samtal räknas. Arbetet innebär hantering av säkerhetsskyddskvalificerad (SSK) information vilket ställer krav på att du är ansvarsfull och har hög personlig integritet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Eftergymnasial utbildning inom säkerhet.
• Erfarenhet av att arbeta med och genomföra intervjuer.
• Arbetslivserfarenhet från Försvarsmakten.
• Tidigare erfarenhet av säkerhetstjänst inom Försvarsmakten.
• Erfarenhet av att arbeta med motsvarande arbetsuppgifter inom statlig myndighet.
• Systemvana i ISUS.
• Genomförd värnplikt.Övrig information
Anställningsform: tillsvidare, civil anställning. Anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning beroende på din tidigare erfarenhet.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen/Stockholm
Lön: Individuell lönesättning
Tjänsteresor: Förekommer
Arbetstider: Dag, kväll och helger.
Tillträde enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen:
Anders Johansson, Chef Säkerhetsavdelningen, nås via växeln: 010-82 510 00
Tobias Ehn, Säkerhetschef, nås via växeln: 010-82 510 00
Fackliga företrädare
OFR/S: Örjan Jansson
OFR/O: Sven Lundberg
SACO: Per Textorius
SEKO: Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås via växeln: 010-82 510 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-05. Din ansökan ska innehålla CV och
ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
