Säkerhetshandläggare till anstalten- och häktet Salberga Vikariat
2025-11-17
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Vi söker nu två vikariattjänster som säkerhetshandläggarare till stöd för verksamheten vid anstalten-och häktet Salberga. Säkerhetshandläggaren har en central roll i säkerhetsorganisationen vid anstalten och häktet och ansvarar för att följa, följa upp och analysera det vardagliga säkerhetsarbetet inklusive de incidenter som inträffar. Säkerhetshandläggaren ansvarar för att förbättra och effektivisera säkerhetsarbetet enligt gällande regelverk. I befattningen ingår även kvalitetssäkring samt revideringar av lokala regelverk, säkerhetsbedömningar, ansvar för anstaltens narkotikaarbete samt vissa innehavsprövningar. Som säkerhetshandläggare samarbetar du med säkerhetsavdelningen vid huvudkontoret, polismyndigheten och andra aktörer i rättskedjanKvalifikationer
Som person är du prestationsorienterad, självgående och uthållig. Du är analytisk och har god förmåga att kommunicera såväl i tal som i skrift. Att vara relationsskapande och ha god samarbetsförmåga är nycklar i rollen. För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Kriminalvårdsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Universitets- eller högskoleutbildning inom säkerhetsområdet
* Erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete
* Kunskap och erfarenhet inom områdena ISAP, informationssäkerhet, narkotikaarbete, säkerhetshandboken, och teknisk samt fysisk säkerhet.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
Vi arbetar med löpande urval i den här processen vilket kan innebära att du blir inbjuden till intervjun innan ansökningstiden är slut.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
