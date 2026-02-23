Säkerhetshandläggare till anstalten Kumla
Kriminalvården, Anstalten Kumla / Administratörsjobb / Kumla Visa alla administratörsjobb i Kumla
2026-02-23
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Kumla i Kumla
, Örebro
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kumlas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kumla/#verksamhetPubliceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Vi söker en säkerhetshandläggare till stöd för verksamheten vid anstalten Kumla. Anstaltens säkerhetsarbete är under utveckling mot bakgrund av kapacitetsökning och säkerhetsläget nationellt, samt utifrån övriga behov som myndigheten har. Säkerhetsfrågor fördelas mellan säkerhetshandläggarna utifrån vilket ansvarsområde man har.
Säkerhetshandläggarna har en central roll i verksamhetens säkerhetsorganisation på anstalten och utgör ett stöd till ledningen i säkerhetsfrågor. Säkerhetshandläggarna ansvarar för att följa, följa upp och analysera det vardagliga säkerhetsarbetet inkluderat de incidenter som inträffar. I befattningen ingår kvalitetssäkring samt revideringar av lokalt regelverk, transportplanering, placeringsprocesser, säkerhetsbedömningar och samverkan i regionens narkotikaförebyggande arbete. Du samarbetar med flertalet funktioner inom myndigheten men även med andra aktörer i rättskedjan så som polismyndigheten.
Anstalten söker nu en säkerhetshandläggare med fokus på analys, upprättande av rapporter och underlag samt förmåga till att såväl förstå som verka i ett flertal olika säkerhetsuppdrag. Uppdragen är gränsöverskridande i perioder vilket medför att du arbetar med olika typer av säkerhetsfrågor för anstaltens räkning samt är stöttande gentemot andra säkerhetshandläggares arbetsområden.Kvalifikationer
Som person är du prestationsorienterad, självgående och uthållig. Du är analytisk och har mycket god förmåga att kommunicera såväl i tal som i skrift. I ditt arbete kommer din förmåga att bearbeta information, göra analyser och sammanställa detta i en läsvänlig men professionell produkt vara centralt. Utöver detta är relationsskapande egenskaper och en god samarbetsförmåga nycklar i rollen.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Kriminalvårdsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande:
* Universitets- eller högskoleutbildning inom säkerhetsområdet
* Erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete
* Kunskap och erfarenhet inom områdena ISAP, informationssäkerhet och säkerhetshandboken
* Goda kunskaper om gällande relevant lagstiftning och föreskrifter.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307096". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Kumla Kontakt
Rekryteringsspecialist
Ella Brogevik ella.brogevik@kriminalvarden.se 0765145094 Jobbnummer
9756522