Säkerhetshandläggare med inriktning säkerhetsskåp och lås/nycklar
2025-12-10
Tjänsten är placerad vid säkerhetsavdelningen vid Högkvarterets stab med arbetsort Stockholm. Avdelningen ansvarar för den interna säkerheten vid Försvarsmaktens största organisationsenhet, Högkvarteret, och även för personsäkerheten för Försvarsmaktens högsta chefer. Avdelningen samordnar till del även säkerhetsskyddet inom Stockholms Garnison. Högkvarteret är under omorganisation och detta gäller även säkerhetsavdelningen som är i en expansiv period där både arbetsuppgifter och ett nytt arbetslag utvecklas. Vill du vara en del av denna spännande resa och delta i utvecklingen av Högkvarterets interna säkerhetstjänst och säkerhetsavdelning? Då ska du söka denna tjänst.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerhetsavdelningen är organiserad i fyra sektioner och befattningen är placerad vid Information och fysisk säkerhetssektionen. Sektionen hanterar ärenden inom fysisk säkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet och signalskydd. Som säkerhethetshandläggare med inriktning säkerhetsskåp och nycklar, kommer arbetsuppgifterna bestå bland annat av att:
• Hantera inkommande ärenden kopplat till säkerhetsskåp och lås/nycklar
• Bemanna nyckelexpeditionen under vissa timmar dagligen
• Registerhantering av nycklar
• Uppdatera, dokumentera och bokföra arbetsflöden
• Ge stöd och service till verksamheter, t.ex. felanmälan, montering och hantering av säkerhetsskåp
• Planera resurser och samverka med interna verksamheter och externa leverantörer
• Genomföra platsbesök på andra adresser kopplat till funktionen
• Delta i möten inom sektionen och med andra enheter för insamling av information, planering, beredning och analys
• Kontakta leverantörer vid inköp av material och utrustning
• Boka, ta emot och ledsaga servicepersonal
• Löpande inventariehantering
Arbetsuppgifterna kan förändras och utvecklas över tid eftersom verksamheten utvecklas vid sektionen.
Publiceringsdatum 2025-12-10

Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Aktuell och relevant erfarenhet av en serviceinriktad roll inom säkerhetsbranschen
• Goda kunskaper i MS Office
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkortDina personliga egenskaper
För att både trivas och passa i denna befattning behöver du vara strukturerad, ansvarsfull och ha en hög integritet samt ett starkt säkerhetsmedvetande. Du är service- och lösningsinriktad med god förmåga att hantera tempoväxlingar. En stor del av arbetet sker i samarbete med andra, vilket ställer krav på god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande. Du bidrar aktivt till en trivsam arbetsmiljö samt delar Försvarsmaktens värdegrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Aktuell och relevant erfarenhet av arbete med lås/nycklar, larm eller säkerhetsskåp
• Erfarenhet av arbete inom säkerhetsskyddsområdet
• Relevant utbildning inom fysisk säkerhet
• Erfarenhet av att arbeta i projekt
• Relevant erfarenhet från Försvarsmakten
• Relevant erfarenhet av arbete vid HögkvarteretÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas (för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten).
Tjänsten är en civil befattning
Tillträde: snarast efter överenskommelse
Arbetsort: Lidingövägen, Stockholm
Upplysningar om befattningen
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Carl Hardysson eller HR-specialist Agneta Lund.
Fackliga representanter
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-07. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9636632