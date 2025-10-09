Säkerhetshandläggare med inriktning mot operativ säkerhetsarbete
2025-10-09
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.Anställningen är placerad vid Säkerhetsavdelningen vid Verksamhetsstödet i Stockholm.
Säkerhetsavdelningen på Försvarshögskolan har till uppgift att stödja hela myndigheten med frågor rörande säkerhet och trygghet för medarbetare och studenter. Avdelningen består av 5 medarbetare och ansvarar för det interna säkerhets- och beredskapsarbetet som omfattar verksamhetsskydd, personsäkerhet, säkerhetsskydd, fysisk säkerhet samt Försvarshögskolans kris- och beredskapsarbete. Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att spänna över samtliga av avdelningens verksamhetsområden, med ett fokus på operativa frågor och hantering av interna utredningar, resesäkerhet, utbildnings- och övningsverksamhet samt den övergripande personsäkerheten.
Som operativ säkerhetshandläggare kommer du huvudsakligen att fungera som en operativ stödfunktion till hela försvarshögskolans verksamhet där du samordnar och stödjer självständigt i arbetet med planering, utförande, uppföljningsarbete och utveckling av det interna säkerhetsabetet.
Arbetet består också av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär genom inhämtning av information och genomförande av risk- och hotbedömningar inför resor, evenemang eller annan verksamhet som omfattas av högskolans uppdrag. Rollen är ny och du som anställs inom befattningen kommer ha stora möjligheter att påverka innehållet och hur arbetet utformas.
Anställningen kommer att kunna innebära resor utanför tjänstgöringsorten.
Vem söker vi?
Kvalifikationskrav:
• relevant högskoleutbildning eller annan formell utbildning inom säkerhet som myndigheten ser som relevant för tjänsten
• dokumenterad och flerårig erfarenhet inom personsäkerhetsområdet
• flera års erfarenhet av operativt säkerhetsarbete där sekretess och integritet har varit centralt
• dokumenterad erfarenhet att leda utredningar
• dokumenterad erfarenhet av resesäkerhet
• aktuell erfarenhet av arbete på myndighet som lyder under säkerhetsskyddslagen
• erfarenhet av att leda och genomföra säkerhetsskydds- och riskanalyser
• goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är:
• erfarenhet av arbete inom högskolesektorn, totalförsvaret, eller från försvarssektorn
• erfarenhet av att arbeta självständigt inom ett specialistområde i olika miljöer
• erfarenhet från arbete med högriskområden
• erfarenhet av utredningsarbete inom myndighet
• erfarenhet av informations- och utbildningsinsatser
• andra relevanta språkkunskaper.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter och som snabbt kan ändra sitt förhållningsätt. Du har lätt för att ta egna initiativ och du kan arbeta med komplexa frågor och lösa komplicerade problem.
För att lyckas i rollen behöver du ha pedagogisk och social kompetens samt förmåga att arbeta självständigt, kritiskt och initiativrikt. Du kan snabbt anpassa dig till nya komplexa arbetsuppgifter, har hög säkerhetsmedvetenhet, problemlösningsförmåga och är serviceinriktad.
Du behöver också ha en god analytisk förmåga och väl kunna formulera bedömningar i såväl skrift som muntligt med förslag. Arbetet kräver en god samarbetsförmåga, stark social kompetens och förmåga att bygga goda relationer. Vidare krävs god förmåga att kommunicera med kollegor, verksamheten och samarbetspartners.
Personlig lämplighet värderas högt, då alla medarbetares uppträdande i linje med myndighetens värdegrund är avgörande för uppdragets framgång
För att trivas hos oss behöver du vara en engagerad och närvarande individ som vill bidra till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala samarbetskultur och sociala sammanhållning. Det faller sig naturligt för dig att dela med dig av din kunskap och bidra till att skapa en givande och god arbetsmiljö.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning på heltid
Anställningen kan komma att innebära en säkerhetsprövning enlig säkerhetskyddslagen (2018:585).
Anställningen kan också komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.Tillträde
Enligt överenskommelse
Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställd Så ansöker du
Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Sök jobbet" på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HR 193/2025. Din ansökan ska vara tillhanda senast 2025-10-30.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.
Välkommen med din ansökan senast den 30 oktober 2025!
För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se
, OFR/O@fhs.se
och OFR/S@fhs.se
.
Försvarshögskolan
Kontakt
Bitr. säkerhetschef
Emma Lejon-Avrin Emma.Lejon-Avrin@fhs.se
9549308