Säkerhetshandläggare inom Försvarsmaktens logistik
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2026-07-27
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, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Om befattningen
Försvarsmaktens Teknik- och Vidmakthållandekontor Logistik (TVK Log) söker en säkerhetshandläggare till Stödsektionen. Vi är mitt uppe i en spännande resa där vi växer och ska bli fler. Vi söker därför förstärkning som kan hjälpa oss att optimera och koordinera Försvarsmaktens materielförsörjning. Vill du vara en viktig del av försvarslogistiken där ditt arbete gör skillnad - då är detta en tjänst för dig!
Det här erbjuder vi dig
Ett meningsfullt uppdrag!
En härlig arbetsplats där gemenskap, hög trivsel och en god arbetsmiljö står i fokus
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Träning på arbetstid (3h/vecka), Försvarsmakten lägger stor vikt vid hälsofrämjande åtgärder
Flexibla arbetstider vilket möjliggör en bra balans mellan arbete och fritid.
Om enheten
TVK Log är en central aktör inom Försvarsmaktens logistikledning. Vi ansvarar för att förnödenheter och materiel är tillgänglig och möter krigsförbandens behov – i fred, kris och krig. Det innebär också att vi skapar de förutsättningar som krävs för Försvarsmaktens uthållighet, inom områden som drivmedel, livsmedel och ammunition.
Enheten består av cirka 120 medarbetare med bred kompetens inom teknik, logistik och styrning. TVK Log består huvudsakligen av civil personal med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Ledningen är placerad i Boden, men vi finns representerade på ett flertal orter i landet. Vårt arbete bygger på tillit, samarbete och ett tydligt uppdrag – att möjliggöra tillgängliga krigsförband genom rätt materiel i rätt tid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som säkerhetshandläggare arbetar du inom personalsäkerhet och säkerhetsskyddad upphandling, från att genomföra säkerhetsprövningar av nya medarbetare till uppföljning, omprövning och avslut. Rollen kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med operativt ansvar och innebär att du utvecklar processer, rutiner, dokumentation och uppföljning samtidigt som du handlägger ärenden och tar fram beslutsunderlag. Du planerar och genomför utbildningar inom personalsäkerhet och angränsande säkerhetsskyddsområden.
Du stödjer biträdande säkerhetschef i att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande säkerhetsskyddsregelverk och är föredragande i säkerhetsprövningsärenden och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar. I rollen ingår även att stödja verksamhetens ledning i säkerhetsfrågor, samordna säkerhetsarbetet inom enheten samt bidra till utveckling och förvaltning av styrdokument, policys och ledningssystem för säkerhet. Du bedriver omvärldsbevakning och samverkar med kollegor såväl inom enheten som inom förbandet. Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer Kvalifikationer
Universitets- eller högskoleexamen relevant för befattningen (exempelvis psykologi, juridik, beteende- rätts-eller statsvetenskap) eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Dokumenterad erfarenhet och god kunskap av att tillämpa säkerhetsskyddslagstiftning och tillhörande föreskrifter.
B-körkort. Dina personliga egenskaper
Som person har du mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är utvecklingsinriktad, drivande och tar egna initiativ. För tjänsten krävs en god analytisk förmåga och en väl utvecklad förmåga att se sammanhang. Du är kommunikativ och pedagogisk och är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Du kommer att ha ett stort eget ansvar för att lösa tilldelade uppgifter, vilket ställer krav på att du kan prioritera och arbeta strukturerat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningsintervjuer samt god förmåga att hantera känslig information med hög integritet.
Erfarenhet av att utveckla och utbilda inom säkerhetsprövningsmetodik.
Genomförd säkerhetsutbildning, exempelvis inom SUA och säkerhetsprövning.
Erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system, exempelvis ISUS Övrig information
Anställningen utgör en civil tillsvidaretjänst på heltid. Sex månaders provanställning tillämpas för dig som inte redan är tillsvidareanställd inom Försvarsmakten.
Arbetsort: Boden
Resor i tjänsten förekommer.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Vid frågor om befattningen är du välkommen att kontakta:
Sektionschef Nina Jansson, tfn 072–211 35 75 (tillgänglig 27 juli–2 augusti).
Biträdande säkerhetschef Helena Gabrielsson, tfn 076–768 26 30 (tillgänglig från 10 augusti).
Stabschef Satu Norsten Manninen, tfn 070–347 74 59 (tillgänglig från 17 augusti).
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-handläggare Maja Strandgren, tfn 070–366 23 74 (tillgänglig från 12 augusti).
Fackliga företrädare
OFR/O – Peter Andersson
OFR/S – Mats Nilsson
SEKO – Lars-Erik Selström
SACO – Sofie Lundberg
Samtliga nås via växeln, 0505-45 10 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 17 augusti 2026. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter. FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet. Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se
961 36 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10012009