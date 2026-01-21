Säkerhetshandläggare, Anstalten/Häktet Beateberg, VO Sthlm Syd
Kriminalvården, Anstalten Beateberg / Kriminalvårdarjobb / Huddinge Visa alla kriminalvårdarjobb i Huddinge
2026-01-21
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Beateberg i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Beatebergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/beateberg/#verksamhet
Verksamhetsområde Stockholm Syd ingår i Kriminalvården, Region Stockholm, och omfattar anstalten Asptuna i Norsborg samt anstalten/häktet Beateberg i Trångsund.
Asptuna är en öppen anstalt i säkerhetsklass 3 med 178 platser. Beateberg är en sluten anstalt i säkerhetsklass 2 med 80 platser samt en öppen del, Grindstugan, med 8 platser för kvinnor. Häktet Beateberg har 88 platser i gemenskap. På anstalterna bedrivs studier på grund- och gymnasienivå samt arbetsverksamhet inom snickeri och kök.
Tjänsten är placerad vid anstalten/häktet Beateberg i Trångsund.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som säkerhetshandläggare är du underställd kriminalvårdsinspektör säkerhet på VO Stockholm Syd och ingår i den lokala säkerhetsorganisationen. Du arbetar både administrativt och operativt med säkerhetsfrågor, med en rådgivande roll gentemot ledning och arbetsgrupper. Arbetet omfattar analyser, utredningar, framtagande av beslutsunderlag samt deltagande i interna och externa säkerhetsforum och tvärverksamhetsgrupper.
Rollen innebär ett samordnande ansvar för uppföljning av säkerhetsarbetet inom verksamhetsområdet, inklusive planering, uppföljning och administration av säkerhetsutbildningar.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätta lokala säkerhetsrutiner och anvisningar, vara lokal ISAP-samordnare, genomföra tillsyn och kontroller, ansvara för lokala säkerhetsmöten och introduktion av nyanställda samt administrera säkerhetsutrustning och fakturor i Proceedo. Du samverkar nära med underrättelsetjänsten, huvudkontoret, Polismyndigheten och andra aktörer i rättskedjan.
Inom VO Stockholm Syd arbetar två säkerhetshandläggare med gemensam chef, placerade på olika verksamhetsställen, med nära samarbete och kan komma att ersätta varandra vid ev frånvaro.Kvalifikationer
Vi söker dig som är pedagogisk och har god förmåga att samarbeta. Du arbetar strukturerat utifrån verksamhetens behov, tar ansvar, driver processer och uppnår resultat. Vidare har du en god initiativförmåga med förmåga att implementera förändringar i verksamheten tillsammans med våra medarbetare och chefer. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. För oss är det viktigt att du har en positiv attityd till Kriminalvården och handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policys och riktlinjer. Du gör även korrekta avvägningar och har förmåga att väga samman komplex information med olika typer av hänsynstaganden och arbetar med både analys, utredning och regelefterlevnad som verktyg.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
* Akademisk utbildning med inriktning säkerhet alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer likvärdig
* Arbetat med såväl operativt- och strategiskt säkerhetsarbete
* Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* Körkort B
* God IT-vana och administrativ förmåga
Meriterande:
* Erfarenhet av att ha arbetat som säkerhetshandläggare, säkerhetssamordnare, cso eller liknande
* Goda kunskaper om fysisk och teknisk säkerhetsutrustning och lösningar
* Erfarenhet från Kriminalvården
* Genomförd instruktörsutbildning i konflikthantering och självskydd, Instruktör inom gripandeteam, OC och expanderbatong eller andra av kriminalvårdens säkerhetsutbildningar
* Erfarenhet av att arbeta med riskbedömning, analyser och utredningar
* Goda kunskaper gällande lagar och föreskrifter kopplat till säkerhetsarbete
* God vana av att sammanställa och förbereda underlag till beslut
* Goda kunskaper om gällande lagstiftning och föreskrifter
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300685". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Beateberg Kontakt
Rekryteringsspecialist
Frida Dahlberg frida.dahlberg@kriminalvarden.se Jobbnummer
9695719