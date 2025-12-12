Säkerhetsfunktion Järnväg, Tillsyningsman och SOS-ledare.
2025-12-12
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
Säkerhet Järnväg - Vi söker nya medarbetare inför 2026.
Infratech Nordic ITN AB söker nu fler medarbetare till vår avdelning för säkerhet inom järnväg inför kommande projektstart 2026. Vi är ett företag med cirka 15 anställda inom affärsområdena järnväg och anläggning. Verksamheten utgår från Katrineholm, men våra uppdrag finns i hela Norden.
Med flera nya projekt på väg in behöver vi utöka vår personalstyrka och söker dig som har kompetens och erfarenhet inom spårsäkerhet och/eller vägsäkerhet.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Ansvara för säkerhetsarbete inom och intill spårområden.
Arbeta nära våra samarbetspartners och säkerställa att gällande säkerhetsrutiner följs
Bidra till en trygg och säker arbetsmiljöKvalifikationer
Minst 1-2 års erfarenhet inom spårsäkerhet/vägsäkerhet
B-körkort
SOS-ledare utbildning
Tillsyningsman utbildning
Heta arbeten
HLR-utbildning
Godkänd läkarundersökning enligt järnvägsreglerna
Vi söker dig som är engagerad, flexibel och noggrann, har ett starkt säkerhetstänk samt arbetar professionellt och lösningsorienterat både självständigt och i team.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftiga löner och goda anställningsvillkor
Tjänstebil
Möjlighet till vidareutbildningar
Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget
Hemstationerad anställning
Låter detta intressant?
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om hur det är att arbeta hos oss på Infratech Nordic ITN AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Skicka CV och personligt brev till Jeanette Bergstedt.
E-post: jeanette.bergstedt@infratechnordic.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infratech Nordic (ITN) AB
(org.nr 559132-7027)
641 32 KATRINEHOLM Körkort
Infratech Nordic ITN AB Kontakt
Arbetsmiljö/Skyddsombud
Jeanette Bergstedt jeanette.bergstedt@infratechnordic.se 073-105 11 86 Jobbnummer
