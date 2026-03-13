Säkerhetsexpert till sektionen för individsäkerhet, vikariat
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-03-13
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd i Norrköping
, Örebro
, Stockholm
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Säkerhetsavdelningen har ansvar för att bevaka och analysera trender och händelser som kan påverka säkerhetsarbetet samt identifiera, utveckla och implementera ledande arbetssätt och expertkunskap. Tjänsten är placerad inom sektionen för individsäkerhet.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som vikarierande säkerhetsexpert kommer du att följa upp och kvalitetssäkra säkerhetsarbetet i myndigheten. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla, planera, följa upp, normera och utbilda inom säkerhet. Detta gentemot anstalt, häkte, frivård, nationella transportenheten och de kontor som avser klienter, besökare och personal. Du kommer även att utveckla säkerhetsutbildningar, metoder och tekniker för myndighetens insatskapacitet och säkerhetsmoment i personalutbildningar. Kravställning för upphandling av säkerhetsutrustning samt arbete med förbättring av arbetssätt och rutiner inom säkerhetsområdet är en del av rollen. En del av arbetet är planering och uppföljning av arbeten och/eller projekt inom säkerhetsområdet där du förväntas ta fram rapporter eller andra underlag.Kvalifikationer
Vi söker dig som gärna samarbetar med andra människor, men som även kan strukturera och driva egna uppdrag. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. I möten med andra kommunicerar du på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Vidare tänker du strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning inom relevant område alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet
* Erfarenhet av arbete i Kriminalvården, gärna på olika nivåer
* Erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp arbete och/eller projekt
* Erfarenhet av utredningsarbete
* Erfarenhet av att skriva rapporter och andra underlag
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* Bred kunskap av säkerhetsfrågor
Det är meriterande om du har:
* Eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet
* Godkänd grundutbildning inom Kriminalvården
* Erfarenhet av arbete med säkerhetsbedömningar
* Erfarenhet av att arbeta med normering och styrande dokument
* Erfarenhet av att planera och föredra beslutsunderlag
* Erfarenhet av säkerhetsarbete lokalt, regionalt och nationellt inom Kriminalvården
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311116". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd Kontakt
Tf sektionschef
Petra Råsberg petra.rasberg@kriminalvarden.se Jobbnummer
9795032