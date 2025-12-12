Säkerhetsexpert till Region Stockholm
2025-12-12
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som regionalt placerad expert inom säkerhet arbetar du strategiskt med säkerhetsfrågor och är ett nära stöd till regionchefen i frågor som rör prioriteringar och strategisk styrning. Du ansvarar för att ta fram beslutsunderlag, genomföra analyser, följa upp och utvärdera resultat samt bidra med förslag på långsiktig inriktning inom säkerhetsområdet. I rollen identifierar du utvecklingsområden, gör strategiska prioriteringar och fungerar som ett kvalificerat stöd inom säkerhet både på regional och nationell nivå. Vidare bidrar du aktivt med din expertis för att vidareutveckla verksamhetens säkerhetsarbete. Inom ditt ansvarsområde ingår även frågor som rör incidentrapportering (ISAP), samt uppföljning av avvikelser, utredningar och tillsyner ur ett regionalt såväl som nationellt perspektiv. Du ingår i arbetsgruppen som arbetar med den nationella lägesbilden samt Kriminalvårdens brandgrupp, och deltar även som representant i referensgruppen vid utvecklingsarbete. I din roll förväntas du verka för en god samverkan mellan nationell och regional nivå. Du kommer att ansvara för regionala säkerhetsforum och kan komma att ingå i Kriminalvårdens TIB-organisation. Placeringsort för tjänsten är regionkontoret i Stockholm.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som säkerhetsexpert krävs det att du har förmågan att arbeta självgående och strukturerat. Du trivs med att samarbeta med olika typer av människor och är flexibel i ditt arbetssätt. Som person tänker du strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor.Kvalifikationer
* Akademisk utbildning/examen om minst 120 hp motsvarande två år på högskola/universitet inom områden som Kriminalvården bedömer relevanta. Alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården finner relevant
* Erfarenhet av att samla in, sammanställa, värdera och analysera information i syfte att göra bedömningar ur risk- och säkerhetsperspektiv
* Erfarenhet av att handlägga ärenden, genomföra utredningar och bereda beslut
* Erfarenhet och förståelse av Kriminalvårdens olika verksamhetsgrenar
* Erfarenhet av säkerhetsarbete i Kriminalvården
* Goda kunskaper om säkerhetsarbete
* Goda datakunskaper och stor förståelse för vikten av säker informationshantering
* God kännedom om myndighetens ledning och styrning
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande:
* Dokumenterad arbetslivserfarenhet från flera olika verksamhetsgrenar inom Kriminalvården
* Erfarenhet av säkerhetsarbete på regional och/eller nationell nivå
* Fortbildning inom säkerhetsområdet
* Interna utbildningar inom Kriminalvårdens verksamhet
* Erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp säkerhetsutbildning, övningsverksamhet och visitationsarbete
* Erfarenhet av myndighetssamverkan
* Erfarenhet av ledarskap
* Erfarenhet av strategiskt systematiskt brandskyddsarbete
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
