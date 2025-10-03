Säkerhetsexpert med inriktning bygg till Kriminalvården
2025-10-03
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Tjänsten är placerad inom Sektionen för fysisk säkerhet som tillhör Säkerhetsavdelningen. Sektionen ansvarar bland annat för kravställning av byggsäkerhet inför ny- och ombyggnationer. I sektionens uppdrag ingår att verka för att anläggningarna inom Kriminalvården har ett fullgott skydd för sabotage och obehörigt tillträde.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Kriminalvården står inför en stor utmaning att tillgodose det ökade behovet av fler platser. Det ger dig utmaningar i arbetet, men också möjlighet att påverka, utveckla och vara en del av denna expansiva fas som myndigheten befinner sig i.
I din roll som expert inom byggsäkerhet kommer du att hantera ny- och ombyggnadsprojekt inom myndigheten där din roll är att göra bedömningar och kravställa vilken nivå av byggsäkerhet som krävs i respektive uppdrag. Du kommer att representera Säkerhetsavdelningen i olika projektgrupper, samverka med liknande funktioner på andra avdelningar, sammankalla och leda interna avstämningar med avdelningens berörda experter. Du kan även bli delaktig i bedömningar vad avser säkerhetsanalyser för de verksamhetsställen som påverkas av ny- och ombyggnationer. Du har fler kollegor med samma uppdrag och funktion som stödjer dig men du kommer även ha ett nära samarbete med övriga kollegor inom sektionen samt fastighetsavdelningens projektledare. Det är viktigt att ha helhetssyn och på ett enkelt sätt förmedla kravställningar pedagogiskt och lösningsinriktat i syfte att lösa uppgiften Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och tar stort ansvar för dina uppgifter. Du strukturerar ditt angreppssätt, driver dina processer framåt med fokus på mål och resultat och sätter upp samt håller tidsramar. Vidare är du strukturerad och du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till verksamhetens bästa i både ditt agerande och dina beslut. Slutligen har du en hög samarbetsförmåga och du är både lyhörd och tydlig i din kommunikation.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom bygg alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av att leda/delta och/eller samordna förstudie- projekterings- och projektarbete under fastighetsprojekt
• Erfarenhet från bygg-, entreprenad- och/eller fastighetsbranschen
• God kunskap om relevanta regelverk (t.ex. SSF 200
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• Körkort med lägst behörighet B
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom byggnadskonstruktion
• Utbildning inom säkerhet med inriktning fysiskt skydd
• Erfarenhet av att arbeta med komplexa byggnader med särskilda krav och med kravställning utifrån hyresgästperspektiv
• Erfarenhet av LOU samt AB/ABT/ABK, byggnation med hög säkerhet och/eller vårdande miljö
• Erfarenhet att arbeta i Bluebeam
• Erfarenhet av byggnadstekniska projekt på myndighetsnivå
• Erfarenhet från Kriminalvårdens verksamhet
• Erfarenhet av säkerhetsarbete inom Kriminalvården eller liknande miljöer
• Kunskap om byggnadskonstruktion
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281070". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Säkerhetsavdelningen Kontakt
Säkerhetsexpert, inriktning bygg
Lennart Kellgren 011-496 354 53 Jobbnummer
9538363