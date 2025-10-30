Säkerhetsadministratör med inriktning signalskydd till Regeringskansliet
2025-10-30
Digitaliseringsavdelningen, Regeringskansliet
Regeringskansliets Digitaliseringsavdelning har ett av de viktigaste uppdragen i landet, att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Vi är ca 220 medarbetare som svarar för it-stödet till Regeringskansliet och de 100 utlandsmyndigheterna, bland annat alla svenska ambassader och EU-representationen i Bryssel vilket omfattar ca 6 400 användare över hela världen.
Vi behöver engagerade och flexibla medarbetare som vill ta ett stort eget ansvar. I gengäld erbjuder vi dig utmanande arbetsuppgifter som främjar en professionell personlig utveckling.
Som anställd hos oss erbjuds du bland annat:
• Att bidra till Sveriges utveckling, oavsett vilken roll du har eller var i organisationen du arbetar.
• En global verksamhet med högt samhällsvärde som påverkas av och agerar på omvärldshändelser.
• Varierande arbetsuppgifter där du har möjlighet att styra över din egen arbetsdag.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som säkerhetsadministratör med inriktning signalskydd på Digitaliseringsavdelningen kommer du att arbeta med olika arbetsuppgifter främst inom signalskyddsorganisationen på Regeringskansliet. Arbetet är varierande med allt ifrån rutinarbete till akuta händelser. För att passa i den här rollen behöver du även ha viss kompetens inom IT och/eller IT-säkerhet. Vi ser gärna att du har en vilja att utvecklas personligen och att du är öppen för att i framtiden bredda din kompetens inom fler områden inom IT. Tillsammans med kunniga kollegor och med fokus på leveransen kommer du kunna utvecklas i en roll med stort ansvar och utmanande arbetsuppgifter.
I arbetet kommer du bland annat:
• ansvara för produkt- och nyckeluppdateringar
• hantera utlämning och mottagning av teknisk utrustning
• utbilda användare
• ha många kontakter både i och utanför myndigheten
• utföra varierande arbetsuppgifter inom IT
• resa inom och utanför Sverige

Publiceringsdatum: 2025-10-30

Bakgrund
För den rollen söker vi dig som har:
• erfarenhet och kunskap om signalskydd inom myndighet (civil eller militär).
• signalskyddsutbildning Grund
• systemoperatörsutbildning PGAI
• några års arbetslivserfarenhet inom it
• erfarenhet av användarsupport, via telefon, mail och över disk
• erfarenhet av att arbeta med separata it-lösningar som hanterar säkerhetsklassad information
• B-Körkort
Det är meriterande om du har:
• relevant universitetsutbildning
• systemoperatörsutbildning MGS, MGSI, MGGI
• arbetat med internationella informationssystem
• arbetserfarenhet från Regeringskansliet
• erfarenhet av offentlig förvaltning
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
I den här rollen söker vi en säkerhetsmedveten och strukturerad person med god samarbetsförmåga och pedagogisk förmåga. Du är noggrann, ansvarstagande och tar initiativ. Du har ett analytiskt och problemlösande arbetssätt samt en stark vilja och förmåga att utvecklas.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med sex månaders provanställning. Anställning är placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövningar med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta sektionschef Edward Miller på 08-405 83 87. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Carl Garellick på 08-405 44 49. Fackliga representanter nås via Regeringskansliets växel 08-405 10 00; Saco (Johan Strokirk) och ST (Jan Wahlström).
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 20 november 2025.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Regeringskansliet
