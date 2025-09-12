Säkerhets-handläggare med huvudinriktning tillståndsärenden
2025-09-12
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Örebro
, Nora
, Arboga
, Karlskoga
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle/Sverige?
Om enheten
FMTIS är ett ständigt insatt insatsförband och nyttjas i hela beredskapstrappan både nationellt och internationellt. FMTIS ansvarar för FM tekniska ledningssystemstruktur och har uppdraget att ansvara och leda/-genomföra drift samt underhåll av FM Ledningssystem. Staben är Chefen FMTIS stöd i ledning och styrning av förbandet och finns grupperad i Örebro och Enköping. Tjänsten som säkerhetshandläggare är placerad på FMTIS J2, Underrättelse- och säkerhetsavdelningen vid staben i Örebro.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du lyder under chefen J2 och säkerhetschefen och arbetar tillsammans med dessa i funktionen med huvuduppgift att hantera FMTIS tillståndsgivning för tillträde till de anläggningar som förbandet har säkerhetsansvar för. Ytterligare arbetsuppgifter kan vara:
• Handläggning av tillståndsärenden
• Stödjer C J2 och ledningen av säkerhetstjänst inom FMTIS
• Administrativt stöd till C J2
• Handlägger framställan om registerkontroll (RK) inom FMTIS
• Handlägger framstälan om Security Clearance inom FMTIS samt SUA-företag
• Medverkar i handläggning av stabens och enbheters inventering/säkerhetsanalys av säkerhetsklassade befattningar som årligen ska insändas till MUST
• Medverkar vid utarbetandet, utveckling och vidmakthållande av FMTIS styrande och beskrivande dokument för säkerhetsfunktionen
• Samordnar rutiner och blanketter inom FMTIS
Du stödjer avdelningen och avdelningsschefen med samverkan med andra delar av Försvarsmakten och med andra myndigheter inom försvarsområdet främst avseende tillstånds- och tillträdesfrågor. Du ingår i ett arbetslag som har till uppgift att säkerställa att förbandet handlägger ärenden inom säkerhetsskyddet där myndigheten är skyldig att följa säkerhetsskyddslag, säkerhetsförordningen samt föreskrifter. Arbetet är förknippat med tjänsteresor inom landet och du blir krigsplacerad vid FMTIS.
KRAV
Kvalifikationer
• Kunskaper om sekretesslagstiftning och informationsklassning
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Goda kunskaper i att hantera och arbeta med Microsofts programvaror
• Körkort, lägst i klass BPubliceringsdatum2025-09-12Dina personliga egenskaper
Arbetet kräver att du har en mycket god förmåga att samarbeta med andra och en förmåga att planera, genomföra och på egen hand slutföra ditt arbete. Du är stresstålig, flexibel och besitter en mycket god förmåga att anpassa dig till nya arbetsuppgifter. Du har integritet och uthållighet samt är ordningssam och strukturerad i ditt arbete. Det är naturligt för dig att följa Försvarsmaktens ledarskap och värdegrund där föredöme, stöd och delaktighet är ledstjärnor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet från tillståndshantering från statlig myndighet
• Kunskap om säkerhetsskyddslagen, säkerhetsförordningen och motsvarande lagstiftning
• Erfarenhet av att arbeta i Försvarsmaktens stödsystem (PRIO, Vidar, ISUS etc)
• Kunskap om Försvarsmaktens organisatation och arbetssätt
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Örebro.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Nicholas McGuinness
Anders Henriksson
Fackliga företrädare
SACO, Agneta Landquist
OFR/S, Martin Sparr
SEKO, Matz Felix
OFR/O, Heikki Videll
Samtliga nås på telefon: 019-39 35 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-19. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
