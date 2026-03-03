Säkerhets- och beredskapssamordnare till verksamhetsstöd
Norrköpings kommun / Säkerhetsjobb / Norrköping Visa alla säkerhetsjobb i Norrköping
2026-03-03
Här får du möjlighet att omsätta din expertis i praktiken genom att driva säkerhetsarbetet framåt och arbeta med beredskapsfrågor kopplade till våra verksamheter. Hos oss erbjuds du en tjänst där du bidrar till att skapa verklig samhällsnytta!
Vilka är vi?
På Socialkontoret i Norrköpings kommun arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet och livskvalitet för invånarna. Vår vardag präglas av samverkan, engagemang och ett starkt fokus på att möta människors behov med hög kvalitet.
I rollen som säkerhets- och beredskapssamordnare tillhör du verksamhetsområdet Verksamhetsstöd, som är en viktig kugge i socialkontorets arbete. Vi är ett team med hög kompetens, stort engagemang och förmågan att ha roligt på jobbet. Vi bidrar med expertis, struktur och stöd - alltid med verksamhetens och invånarnas bästa i fokus. Din arbetsplats är belägen i våra fina lokaler på Vikboplan.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Som säkerhets- och beredskapssamordnare samordnar och driver du det övergripande säkerhetsarbetet inom socialkontoret. Det finns motsvarande funktioner på andra kontor i kommunen som du samverkar med, men inom socialkontoret är du huvudansvarig för frågor kopplade till säkerhet och beredskap.
Du har ett nära samarbete med Trygghet- och säkerhetsavdelningen i Norrköpings kommun och arbetar både operativt och strategiskt. Du samverkar även tätt med chefer och övriga stödfunktioner inom kontoret.
En viktig del av rollen är att sprida kunskap, stödja och stärka våra chefer i frågor som rör säkerhet och beredskap. Det gör du genom att pedagogiskt ta fram material, utbilda och leda övningar för att stärka kontorets resiliens.
Du arbetar aktivt med planering, genomförande och dokumentation. Du har erfarenhet av att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplaner samt andra övergripande planer och strategier.
En annan del av uppdraget är att bevaka lagkrav och hålla både dig själv och verksamheten uppdaterade om läget lokalt, nationellt och internationellt.
I rollen verkar du för att identifiera, minimera och förebygga risker inom socialkontorets ansvarsområde samt att agera och följa upp vid eventuella händelser. Vi erbjuder en varierad tjänst som passar dig som trivs i en flexibel arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Vem är du?
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning med inriktning mot säkerhetsarbete och/eller krisberedskap, exempelvis yrkeshögskola inom området, universitetsutbildning, polisexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har tidigare erfarenhet av arbete inom säkerhets- och beredskapsområdet och har samlat på dig värdefulla erfarenheter som kommer till nytta i denna roll. Din kommunikativa förmåga är en av dina styrkor, både muntligt och skriftligt. Det underlättar arbetet med att ta fram underlag, skriva risk- och sårbarhetsanalyser samt utforma strategier - något vi gärna ser att du har gjort i tidigare uppdrag.
Din kunskap inom säkerhetsarbete är mycket god och du håller dig uppdaterad inom området. Har du dessutom erfarenhet från social omsorg ser vi det som meriterande, då det ger en god förståelse för den kontext du kommer att arbeta i.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är social, analytisk och pedagogisk. Du är en trygg och stabil person som identifierar behov och möter människor där de befinner sig. Du har förmåga att fatta väl avvägda beslut utifrån rådande förutsättningar och tillgänglig information. Du är flexibel och har lätt för att ställa om när arbetet kräver det.
Du trivs med att samarbeta med andra men har också drivkraften att arbeta självständigt och målinriktat. Du tar gärna initiativ till nya yrkesrelationer och nätverk, både inom och utanför den kommunala organisationen. Du har god förmåga att anpassa din kommunikation efter mottagare, i såväl tal som skrift.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och anställningen föregås av säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Körkort B är ett krav för tjänsten.
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Längd på anställning:
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, när verksamheten tillåter
Sista ansökningsdatum: 19 mars
Kontakt: Verksamhetschef Pontus Karlbom på 011-15 62 65, pontus.karlbom@norrkoping.se
eller HR-konsult Robert Brandt på 011-15 16 21, robert.brandt@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
