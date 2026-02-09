Sais/cpsi-5/teknisk Specialist Hissar Stockholm
We Elevate... Your Responsibilities
Till vår tekniska avdelning söker vi en SAIS/CPSI-5 inspektör/teknisk specialist till Stockholm med omnejd.
Ditt nya jobb innebär bl.a. att
Genomföra säkerhetsbesök på hissar.
Ge support till fältverksamheten vid tekniska problem.
Planera och genomföra internutbildning för fältpersonal.
Tekniskt stöd vid certifiering av fältpersonal.
Ansvara för att korrigerande åtgärder utförs på ett korrekt sätt och efter given tidsplan.
Kvalitetssäkra utförande av service i ditt område.
Ge information till övriga specialister och fältingenjörer om problemlösningar som kan vara relevanta för övriga.
Du kommer att arbeta nära teknikerna på distrikten, men rapportera till FQE Bp på Tekniska avdelningen. Resor i tjänsten kommer att förekomma.
Vi tror att du har flera års erfarenhet av att arbeta med hiss, elektromekanik eller liknande, vana att möta kunder och grundläggande datorvana med PC. Du behöver behärska svenska och engelska i såväl tal som skrift, samt har körkort för personbil.
We Elevate... Your Best Self
Vi söker dig som är gediget tekniskt intresserad och kunnig och förstår vikten av kvalitet. Du är duktig på att prioritera och planera ditt arbete, du har en god förmåga och vana vid att arbeta självständigt. Du uppskattar att ta egna initiativ och på egen hand skapa struktur bland flera arbetsuppgifter. Du har även en förmåga att snabbt ändra inriktning när arbetsuppgifterna så kräver men utan att tappa fokus på slutresultatet. Att hålla utbildningar för fältpersonal är en del av tjänsten vilket gör att du behöver ha en god social och pedagogisk förmåga.
För mer information och frågor om tjänsten kontakta Rickard Sunnerstad rickard.sunnerstad@schindler.com
, alternativt HR Support, hrsupport.se@schindler.com
.
Schindler förflyttar mer än 1 miljard människor varje dag världen över - med hissar, rulltrappor och innovativa mobila lösningar. Över 60 000 anställda i mer än 100 länder över samtliga kontinenter ligger bakom denna framgång.
Schindler Hiss AB är det svenska dotterbolaget till Schindler AG i Schweiz, världens näst största koncern inom hissar och rulltrappor. Vi är rikstäckande med ca 250 anställda. För mer information se vår hemsida, www.schindler.se
Vi är ett företag som anser att mångfald leder till ökad produktivitet, högre innovation, bättre beslutsfattande, och högre medarbetarnöjdhet och mindre personalomsättning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Denna rekrytering görs internt och vi avböjer vänligast samtal från bemannings- och rekryteringsfirmor.
