Sahlgrenska Universitetssjukhuset söker HR-specialist
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Sjukhusets verksamhet är organiserad i sex områden, samt sjukhusgemensam administration. Område 5 består av tolv verksamhetsområden och leds av en områdeschef. Funktionerna för HR, ekonomi och utveckling ingår i staben som är lokaliserad på Sahlgrenska tomten samt Östra sjukhusets tomt. På HR-avdelningen Område 5 är vi en HR avdelning bestående av ca 10 HR-specialister, 13 administratörer.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är i en utvecklingsfas, med flera olika förändringsinitiativ för att nå det övergripande målet att bli Europas ledande Universitetssjukhus 2032, och HR har en viktig roll i att bidra till transformationen.
Arbetsuppgifter
HR-avdelningen är en nära och aktiv partner till sjukhusets verksamheter i arbetet med de utmaningar som sjukvården står inför. Med hög kompetens inom HR-området, och god kunskap om verksamhetens förutsättningar, arbetar vi tillsammans med verksamheterna i såväl operativa som strategiska frågor. Genom löpande samarbete med övriga stabsfunktioner ger vi ett samlat stöd till cheferna inom Område 5.
I rollen är det viktigt att bidra, initiera och stötta chefer i verksamhetens utveckling utifrån ett operativt och strategiskt perspektiv. Du tar aktivt ägarskap för HR-frågor i ledningsgrupperna och stötta i att implementera, genomföra och analysera HR-aktiviteter. Som HR-specialist arbetar du som partner/generalist mot ett eller flera verksamhetsområden. Du har en naturlig plats i verksamhetens ledningsgrupp och fungerar som stöd till cheferna i förekommande HR-frågor inom bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö och hälsa, samverkan, rehabilitering, kompetensförsörjning och lönebildning.
På HR-avdelningen arbetar vi i team för att utveckla och använda våra resurser och vår kompetens på bästa sätt. Arbete i team innebär också möjlighet att fördjupa sig inom något område, exempelvis arbetsmiljö, arbetsgivarfrågor, chefsrekrytering eller kompetensförsörjning. Som HR-specialist finns också möjlighet att ingå i sjukhusövergripande utvecklingsgrupper och nätverk, och på så sätt stödja verksamheten på flera olika organisatoriska nivåer.
Om dig
Du har akademisk examen med inriktning mot HR, beteendevetenskap eller arbetsorganisation och ledarskap. Vi söker dig med minst 3 års erfarenhet av arbete som HR-partner/HR-specialist. Du behöver vara van att arbeta proaktivt gentemot verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
Vi sätter stort värde vid personliga egenskaper såsom att agera konsultativt som då innebär att ha förmågan att lyssna in och förstå problemställningar. Din drivkraft ligger i att ge råd och lösa problem genom ett coachande angreppssätt. Dessutom besitter du förmågan att se helheten och kan samla in relevant information och data för att bidra till vidareutvecklingen av verksamheten. Din kapacitet att självständigt planera, driva och avsluta projekt och ärenden, både ensam och i samarbete med relevanta parter, är avgörande. Du fungerar som ett föredöme både i det dagliga arbetet och i din kommunikation och ditt medarbetarskap. Det är också av stor vikt att du har personlig integritet och agerar utefter sjukhusets värderingar i relation till dina kollegor och organisationen i övrigt.
Meriterande är om du har kompetens inom något eller flera av följande områden:
Chefsutveckling, arbetsrätt, förhandlingsvana
Förändringsledning, gärna med specifik erfarenhet kopplat till att driva eller bidra i projekt kopplat till digitalisering
Erfarenhet av Universitet/Högskolesektorn
Kompetensutvecklingsfrågor
Som person har du hög social intelligens samt en god analytisk förmåga och helhetssyn. Vi erbjuder dig ett roligt och kvalificerat arbete i en verksamhet utöver det vanliga, där du blir del av en engagerad HR-avdelning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Publiceringsdatum2026-05-29
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HR-avdelningen område 5 Kontakt
SACO, Vafa Ismayilova 031-3429388 Jobbnummer
9937105