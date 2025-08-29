Sagagallerians Tandvård i Umeå söker dig som tandhygienist!
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Umeå Visa alla tandsköterskejobb i Umeå
2025-08-29
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Kramfors
, Piteå
eller i hela Sverige
Vi på Sagagallerians Tandvård söker nu en engagerad och omtänksam tandhygienist till vårt team! Tjänsten är ett vikariat på cirka ett år, då en av våra tandhygienister går på föräldraledighet.
Vår klinik är modern, ljus och rymlig med fyra behandlingsrum, belägen mitt i centrala Umeå. Här arbetar idag en tandläkare, en tandhygienist och tre tandsköterskor. Vi värdesätter ett nära samarbete, arbetsglädje och ett varmt bemötande - både gentemot våra patienter och varandra.Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Som tandhygienist hos oss kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter. Du blir en viktig del av ett tryggt och stöttande team där vi hjälps åt.
Vi söker dig som:
- Är legitimerad tandhygienist
- Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Är flexibel, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för människor
- Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder:
Ett varmt och välkomnande arbetsklimat Möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll Fina personalförmåner
Vill du veta mer om oss?
Besök gärna vår hemsida eller vår Instagram!
(@https://www.instagram.com/sagagallerians_tandvard/https://sagagallerianstandvard.se/
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/598". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Föräldravikariat 1 år Kontakt
Caroline Vifot 0101288701 Jobbnummer
9482644