SäffleOperan Söker Musikalartister till musikalen "Kristina från Duvemåla"
2026-04-22
SäffleOperan söker musikalartister till Kristina från Duvemåla. SäffleOperan kan stolt meddela att höstens stora musikalsatsning 2027 blir den älskade musikalen Kristina från Duvemåla! Efter flera års målmedvetet arbete står det nu klart att Sveriges mest ikoniska musikal äntligen ska komma till Säffle. Dessutom kan vi presentera att den hyllade regissören Markus Virta gör debut på SäffleOperan som regissör för föreställningen. Kristina från Duvemåla med musik av Benny Andersson och text av Björn Ulvaeus, bygger på Vilhelm Mobergs klassiker Utvandrarna. Musikalen Skildrar den gripande berättelsen om Kristina och Karl-oskar som lämnar Småland och byn Duvemåla för att söka ett nytt liv i Amerika under 1800-talet - en historia om hopp,kärlek, tro och uppbrott.
Vi söker följande roller:
Kristina
Karl-Oskar
Robert
Ulrika
Jackson
Danjel
Samt understudy-uppgifter för samtliga roller.
Auditiondatum: 3-4 maj - Första varvet äger rum i Säffle. Andra varvet 11-12 maj sker i Göteborg.
ANSÖKAN
Skicka din ansökan till audition@saffleoperan.se
Ansökan ska innehålla CV (PDF-format. Skriv gärna vilken/vilka roller som du skulle passa för.
Anställningsperiod: Anställningen löper mellan augusti 2027 och december 2027. Samtliga föreställningar och repetioner sker i Säffle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: audition@saffleoperan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säffleoperan Scenproduktion AB
(org.nr 556801-3923)
Magasinsgatan 2 (visa karta
)
661 30 SÄFFLE Kontakt
Teaterchef
Tobias Norelius tobias.norelius@saffleoperan.se Jobbnummer
