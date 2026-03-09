Safely växer - vi söker drivna säljare till våra kontor i Solna!
Vill du vara med på en tillväxtresa i ett expansivt bolag inom personförsäkring?
Vi har gått från 10 till 30 anställda på kort tid och har nu plats för 50 medarbetare. Vi söker nu dig som är en vinnarskalle och vill bygga en karriär i finansbranschen.
Varför välja Safely för din heltidskarriär?
Betald Licensiering: Vi ger dig en formell försäkringsutbildning (IDD), vilket är en tung merit som validerar din expertis i finansbranschen.
Starka Partners: Vi samarbetar med världsledande bolag, vilket innebär att du arbetar med trygga processer och välkända produkter.
Karriärtrappa: För dig som levererar finns tydliga vägar vidare till roller som säljcoach, teamlead eller specialistroller inom rekrytering och administration.
Vinnarkultur: Vi firar framgångar tillsammans genom dagliga tävlingar, AWs och gemensamma middagar. Vi är ett team av positiva och ambitiösa kollegor som lyfter varandra.
Om rollen Som försäkringsförmedlare arbetar du med uppvärmda kontakter och guidar kunder till rätt trygghetslösningar vid t.ex. olycksfall och sjukhusvistelse.
Arbetstider: Måndag - fredag, 08:30-17:30.
Fokus: Du arbetar i en dialer med stöd av din personliga säljcoach varje vecka.
Vem letar vi efter? Vi söker dig som drivs av resultat och som trivs i en miljö med högt tempo.
Du har en utpräglad tävlingsinstinkt, gärna med bakgrund inom idrott.
Du talar och skriver flytande svenska.
Du är positiv, lyhörd och trivs med telefonen som ditt främsta verktyg.
Ersättning & Förmåner
Trygg grundlön: Fast timlön som bas.
Hög potential: Provision på varje kvalitativt sälj
Hälsa: Ett generöst friskvårdsbidrag på 2500 kr/år vid fast anställning.
Ansök nu - vi har ett begränsat antal platser!
Vi rekryterar löpande för att fylla våra utbildningsgrupper. Skicka in din ansökan via Indeed idag och säkra din plats på Safely-resan!
