Safe Security söker Ronderande väktare till sommaren
2026-02-12
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Stockholm
Safe Security i Sverige AB är ett Svenskt bevakningsföretag med en rikstäckande auktorisation. Safe Security i Sverige AB är ett välrenommerat bevakningsföretag med verksamhet som innefattar ordinära bevakningstjänster vilka utförs på uppdrag av Svenskt näringsliv och offentlig sektor.
Vi letar efter dig som som tycker om att arbeta med människor. Du som har ett tydligt serviceinriktat engagemang och bl.a. har ett högt säkerhetstänk och kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Som personal hos Safe Security i Sverige AB uppvisar du alltid en seriös och professionell attityd. Du agerar omdömesfullt och initiativrikt för kundens bästa. Du har förmåga att skapa lugn och är bra på att anpassa ditt förhållningssätt utifrån de olika situationer som kan uppstå i arbetet. Du bör ha lätt för att möta andra människor och skapa relationer, men också kunna sätta tydliga gränser.
Grundkrav:
Som grundkrav gäller att du måste ha gymnasiekompetens och behärska svenska i tal och skrift väl.
• Du är färdig utbildad väktare eller minst VU1.
• Du har B-körkort
• Ytterligare utbildningar är meriterande så som tex, ordningsvakt eller butikskontrollant.
• Erfarenhet av rond & ryck
Har du även andra utbildningar som ovan nämnd kan du ha en kombinationstjänst vilket innebär variation i arbetet.
Varaktighet, arbetstid
Arbete sker under nattetid inklusive helger.
Tillträde: Enligt överenskommelse/omgående.
Arbetstid: Varierande arbetstider. (Minst 100 timmar med möjlighet att jobba upp till heltid).
Varaktighet: Sommarvikariat med goda möjligheter till förlängning
Intervjuer och rekrytering sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Lön utgår enligt kollektivavtal.
Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: rekrytering@safesecurity.se
Safe Security i Sverige AB
(org.nr 556709-7125), http://www.safesecurity.se
För detta jobb krävs körkort.
