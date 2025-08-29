Saand Service Omsorg Söker Hemtjänstpersonal I Södertälje
Saand Service & Omsorg Ab-Södertälje / Undersköterskejobb / Södertälje Visa alla undersköterskejobb i Södertälje
2025-08-29
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Service & Omsorg Ab-Södertälje i Södertälje
Vill Du arbeta i företaget med det stora hjärtat? Sätter Du människan och kvaliteten i centrum? Då är Du välkommen till oss på SAAND Service & Omsorg AB!
SAAND Service & Omsorg AB är verksamma inom hemtjänst, personlig assistans, ledsagning samt hushållsnära tjänster. Vi har idag kontor i Botkyrka, Södertälje, Västervik, Värmdö med regional kontoret i Solna.
Vill du göra skillnad i människors vardag? Vi söker dig som är undersköterska och vill arbeta inom hemtjänsten i Södertälje! Vi har både tillsvidareanställningar och timvikariat att erbjuda.
Din roll hos oss
Som undersköterska inom hemtjänsten arbetar du med:
Omsorg och omvårdnad
Ledsagning och socialt stöd
Serviceinsatser utifrån kundens behov och önskemål
Du bidrar till trygghet och delaktighet genom ett professionellt och pålitligt bemötande.
Kvalifikationer
Utbildad undersköterska eller erfarenhet inom vård och omsorg
B-körkort (krav)
Trygg i att använda dator och digitala system
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vem är du?
Ansvarsfull och självständig, men också en lagspelare
Flexibel och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta i ett varierat tempo och fatta egna beslut
Har ett genuint engagemang för människor och gör gärna det lilla extra
Arbetstider
Vi söker personal för dag-, kväll- och helgpass samt timvikarier
Ansök idag!
Vill du bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: rekryteringsodertalje@saand.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemtjänst-Sodertälje". Arbetsgivare Saand Service & Omsorg AB
(org.nr 559020-4680) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saand Service & Omsorg Ab-Södertälje Jobbnummer
9481704