Saab söker montör till mekaniska verkstaden!
Saab AB / Montörsjobb / Linköping Visa alla montörsjobb i Linköping
2025-08-13
Din roll
Mekanik och prototypverkstaden är en del av Aeronautics Fighter Production. Avdelningen ansvarar för serie- och prototyptillverkning av mekaniska detaljer i huvudsak till JAS 39 Gripen. Du blir en del av den mekaniska verkstaden som idag består av 25 medarbetare och ett stödteam med produktionstekniker, produktionsstyrare och kvalitetsingenjörer.
I din roll som montör innebär det att du tillsammans med andra i ditt team arbetar med serietillverkning, fåstyckstillverkning och olika typer av prototyper. Arbetet består huvudsakligen av montering, tätning, maskinbearbetning samt fräsning och svarvning av olika detaljer. Montering av lager och bussningar samt större detaljer med arbetsmoment som till exempel nitning ingår också. Arbetsuppgifterna är mycket varierade och teamet ansvarar för tillverkning, leveranser och kvalitet av detaljerna. I rollen som montör tillverkar du mekaniska sammanställningar efter ritningar, som huvudsakligen är i 3D-format.
Tjänstens arbetstid är dagtid och är placerad i Tannefors, Linköping.
Vi söker dig som vill anta nya utmaningar och har en vilja att utvecklas i din roll som montör! Publiceringsdatum2025-08-13Profil
Rollen innebär ett dagligt samarbete och kommunikation med andra, så du bör vara serviceinriktad och uppskatta att lösa problem. Som person ser vi att du är flexibel och ansvarsfull och har en god arbetsmoral. Viktiga personliga egenskaper som vi lägger stor vikt vid är noggrannhet, kreativitet och en positiv inställning. Vi ser även att du är fingerfärdig och har bra fokus, då arbetsuppgifterna kan vara utmanande. Fortsättningsvis är du ansvarstagande och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter inom teamet på bästa sätt.
Under den första tiden på arbetet får du en fadder som hjälper dig att utvecklas i din roll och kollegor som även fortsättningsvis hjälper och stöttar varandra dagligen!
För att trivas i rollen och leva upp till förväntningarna ser vi att du:
* Har ett sinne för kvalitet och ett öga för detaljer
* Har fysiken och hälsan som krävs för ett jobb där du arbetar ståendes och i olika ställningar
* Är en lagspelare som trivs med att jobba i team och är lätt att samarbeta med
* Kan följa regelverk och instruktioner och har anlag att arbeta med händerna
Det är meriterande om du tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter, alternativt har gått en industriteknisk utbildning eller motsvarande. Arbetet kräver att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift och har en god datorvana.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
