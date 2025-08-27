Saab söker Komposit-operatörer till sin flygplanstillverkning!
Saab AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Linköping Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Linköping
2025-08-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Arbetet som Komposit-operatör på Saab Aerospace systems innebär att du tillsammans med ditt team tillverkar kompositartiklar. Din placering blir på affärsenhet Aerospace Systems. Aerospace Systems ansvarar för utveckling, industrialisering, tillverkning och teknisk support av flygande strukturer, inklusive system för affärsenhetens externa kunder som Airbus och Boeing.
Nu söker vi både uppläggare och maskinoperatörer.
Teamet ansvarar för kvalitet, leverans och effektivitet kopplat till våra produkter. Tillsammans är du och teamet också en viktig del i vårt arbete med ständiga förbättringar.
Rollen kräver också ett tätt och prestigelöst samarbete med närstående avdelningar och stödfunktioner.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av:
*
Tillverka kompositdetaljer samt verifiering av dessa
*
Delta i förbättringsarbete
*
Arbeta enligt våra Lean principerPubliceringsdatum2025-08-27Profil
Vi söker dig som är en lagspelare och trivs att arbete i grupp där vi värdesätter gott samarbete och god stämning. Du kan ta egna initiativ, samt arbeta både självständigt och i grupp. Som person är du noggrann, ansvarsfull och säkerställer att du har god kvalitet på ditt arbete. Arbetet bedrivs både dagtid och skift.
Du har god datavana, samt god kunskap i engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36130". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9479445