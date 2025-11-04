Saab söker erfarna ingenjörer inom mekanik
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping
2025-11-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som ingenjör på Saab kommer du och ditt team vara involverade under hela produktens livscykel och vara en viktig pusselbit i vår resa mot nästa generations försvarssystem.
Våra kreativa och innovativa team inom mekanik väntar på dig för att tillsammans utforska och utveckla den senaste tekniken. Som ingenjör inom mekanik hos oss kommer du att samarbeta, inte bara med dina närmaste kollegor, utan även med projektledare, andra utvecklingsteam, leverantörer och kunder.
Din profil
För att trivas hos oss tror du på en kultur av fullständig transparens, förtroende och du är öppen för att utvecklas både inom och utanför dina kompetensområden. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i kombination med att vi tror att du har någon eller några av nedan erfarenheter.
* Civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller teknisk fysik eller ha en utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig
* Några års erfarenhet av att jobba med mekanikkonstruktion
* Duktig i CAD och har troligtvis erfarenhet av Siemens NX, Creo, Solidworks och/eller CATIA
* Erfarenhet av systemingenjörsarbete kan vara meriterande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsskyddsplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Detta är en öppen ansökan för dig som är nyfiken på vår verksamhet i Linköping. Om du vill bli en del av vår framtida resa är du varmt välkommen att skicka in en spontanansökan. Genom att göra det visar du att du är öppen för jobbmöjligheter hos oss - och om vi längre fram får in en roll som stämmer överens med din bakgrund och dina intressen, kan vi komma att kontakta dig.
Det du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
