Saab söker administratör med fokus på utbildningskoordinering
2025-09-26
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som utbildningskoordinator/administratör blir du en central del i att säkerställa att rätt utbildningar planeras, bokas och följs upp inom vår verksamhet. Utbildningarna kan exempelvis beröra processer och arbetssätt som finns beskrivna i vårt ledningssystem eller kvalitetsrelaterade verktyg. Du blir en del av ett team på åtta personer och kommer att arbeta nära hela produktionskvalitetsorganisationen, där din service och struktur bidrar till att skapa ordning och kvalitet i våra processer.
Rollen innebär inte att du själv håller i alla utbildningar, utan i första hand är rollen roll är att koordinera, administrera och ge förutsättningar för att utbildningarna kan genomföras på bästa sätt. Men vi ser det som meriterande om man kan tänka sig att utföra vissa delar av utbildningarna.
Du kommer också att få arbetsuppgifter som berör information management och dokumenthantering så som att uppdatera instruktioner och vara involverad i arbeten med att förbättra hur vi hanterar våra dokument.
Detta är en ny och formbar roll där du får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med verksamheten. Du kommer att ha ett brett ansvarsområde och en varierad vardag, där du både arbetar operativt med bokningar och administration, samt deltar i forum och samarbeten med andra administratörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Koordinera och boka utbildningar
* Registrera närvaro på utbildningar
* Administrera utbildningar i vårt utbildningssystem Workday
* Hantera behörighetsbeställningar för nyanställda inom Produktionskvalité och ansvara för godkännande av behörigheter
* Uppdatering av dokument och övrig dokumenthantering
* Medverka i forum tillsammans med övriga administratörer
Vi söker dig som har minst några års erfarenhet av administrativa uppgifter och som trivs i en roll där struktur, ansvar och service går hand i hand. Du är trygg i att ta för dig, driva på och skapa ordning, samtidigt som du är lyhörd och samarbetsinriktad.
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, initiativrik och lösningsorienterad. Du är van att hantera många olika arbetsuppgifter parallellt, trivs att ha kontakt med människor och kommunicerar obehindrat både på svenska och engelska, i tal och skrift. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper vid denna rekrytering.
Vidare har du goda kunskaper i Office och är bekväm med att arbeta i digitala system. Eftersom rollen innebär regelbundna resor, främst mellan Linköping och Karlskoga, ser vi att du har B-körkort och är flexibel att resa även till andra orter vid behov.
Vi ser det som meriterande om du har kunskap inom kvalitet, erfarenhet från en tillverkande eller producerande verksamhet samt tidigare arbete i system som Workday eller IFS.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
