Saab Dynamics söker en kvalitetsingenjör inom industrialisering
2025-09-12
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som Kvalitetsingenjör industrialisering deltar du i utvecklingsprojekt och kvalificering av nya produkter och utrustningar i produktion. Du kommer att arbeta tvärfunktionellt där du ansvarar för att utveckla, bereda och definiera kvalitetsprocesser, kvalitetssäkring och kvalitetskontroller i produktion.
Du kommer även att driva och delta i förbättringsprojekt inom olika produktionsområden, vilket medför ett ansvar att bidra till en ständig förbättringskultur där kunden alltid är i centrum.
Exempel på det vi arbetar med:
Planera, delta och följa upp verifiering och kvalificering av produkter och utrustningar i produktion
Planera och utföra FMEA, kontrollplan och kapabilitetsanalys
Analysera resultat från MSA och Gage R&R
Leda och koordinera kvalitets- och förbättringsarbete i produktion
Leda och delta i olika mötesforum kring kvalitet
Utreda rotorsak till avvikelser, definiera korrigerande åtgärd och uppföljning
Delta i kvalitetsrevision (produkt och process)
SPC, statistisk process styrning
Vi söker kvalitetsingenjör industrialisering till både Tannefors och Malmslätt.
Som Kvalitetsingenjör industrialisering, ser vi en ansvarstagande problemlösare som trivs att jobba i team såväl som självständigt. För att lyckas i rollen bör du ha en god kommunikativ förmåga då rollen kräver att på ett övertygande sätt kunna förklara kvalitetsrisker för andra. Vi värdesätter en prestigelös personlighet som är öppen för förändring och utveckling.
För att lyckas i rollen bör du ha:
Civil-/högskoleingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet inom områden som kvalitet, mekanik eller kemi
Två års erfarenhet av arbete inom kvalitetsområdet
Kunskap/erfarenhet av metoder för godkännande av test/mätutrustning, som MSA och Gage R&R i program som Minitab
Kunskap om kvalitetssystem och kvalitetsstandarder
Kunskap/erfarenhet av arbete inom Lean, rotorsaksanalys och FMEA
B-körkort
God kommunikativ förmåga i engelska och svenska, både i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
