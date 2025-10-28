S&P Aktiv/ Sensor Försäkring söker Försäkringsmäklare!
Sensor Försäkring Norden AB / Bankjobb / Umeå Visa alla bankjobb i Umeå
2025-10-28
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sensor Försäkring Norden AB i Umeå
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du hjälpa företag att skapa trygghet, stabilitet och långsiktighet i sin verksamhet?
S&P Aktiv, en del av Sensor Försäkring söker nu en Försäkringsförmedlare.
Hos oss får du arbeta rådgivande med företagsförsäkring i en miljö där kompetens, engagemang och kundfokus står i centrum.
Som försäkringsförmedlare företag blir du en nyckelperson i vårt team. Du ansvarar för att analysera företagskunders risker, ge kvalificerad rådgivning och förmedla försäkringslösningar som är anpassade efter varje kunds behov och bransch.
I rollen ingår att:
• Genomföra riskanalyser och ta fram helhetslösningar för företagskunder
• Ge oberoende rådgivning och förhandla fram konkurrenskraftiga villkor
• Bygga, utveckla och vårda långsiktiga kundrelationer
• Samarbeta med försäkringsbolag och andra partners
• Aktivt bidra till teamets affärs- och målsättning
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av företagsförsäkring eller rådgivning mot företagskunder
• Erfarenhet av försäljning, gärna via telefon
• Är affärsmässig, självgående och trivs med att skapa värde för kunder
• Kommunicerar tydligt och bygger förtroende i alla led
Vi erbjuder
• Kontinuerlig kompetensutveckling och licensstöd
• Attraktiv ersättningsmodell med fast lön och prestationsbaserad provision
Vi vill att du ska lockas av att vi är en uppstickare på försäkringsmarknaden med allt vad det innebär. Du är prestigelös och beredd på att hugga i där det behövs med inställningen att vi gör det för företagets bästa, en förutsättning är att du trivs i en föränderlig miljö med korta beslutsvägar, vi är inget "Storbolag". För rätt person är det här en spännande resa som bara har tagit sin början, känslan av delaktighet och påverkan är enorm och i takt med företagets tillväxt finns även stora möjligheter för vår personal att växa.
Sensor Försäkring är en nytänkande utmanare på svenska försäkringsmarknaden. Vi är idag ca 200 anställda i Luleå, Umeå och Stockholm samt planerar tillväxt inom samtliga områden. Alla anställda ingår i ett långsiktigt utbildningsprogram som syftar till att säkerställa att du får tillräckligt med verktyg för att lyckas i din yrkesroll samt att du över tid får möjlighet att utvecklas och ta dig an större och mer komplexa utmaningar hos oss.
Vill du följa med på vår resa? Tveka inte att skicka in din ansökan, intervjuer sker löpande. Frågor besvaras av Tommy Grape på 070 395 77 11 alt. tommy.grape@sensorgroup.se
. Gå gärna in och läs mer om oss på, www.sensorforsakring.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sensor Försäkring Norden AB
(org.nr 559056-6500) Jobbnummer
9578032