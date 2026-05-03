Rytmik-och musiklärare (vik) till Kulturförvaltningen
2026-05-03
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm.
Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Kulturskolan har verksamhet över hela Stockholms stad, se adress och placering i annonstext.
Välkommen till Kulturskolan
I vår värld är kultur viktigt. Vi behöver rum för kultur. Platser som ger utrymme till leken, kreativiteten och drömmarna. Rum där man kan upptäcka, utveckla och uttrycka sig. Rum för fantasi!
I Kulturskolan har barn och unga mellan 6 och 22 år det utrymmet. Här får de möjlighet till eget skapande på sin fritid i något av Kulturskolans många ämnen inom musik, sång, teater, musikal, dans, cirkus, konst och media. Genom olika evenemang, stora som små, kan eleverna uppträda inför publik. Undervisningen ges i egna lokaler, med professionell utrustning samt i skolor i hela Stockholm.
Din roll
Du ska vara intresserad av att arbeta målmedvetet med deltagarnas utveckling utifrån verksamhetens mål. Du kommer att arbeta med barn och unga i åldrarna 6-22 år. I arbetet ingår att arbeta tillsammans med andra pedagoger kring undervisning, konserter och besök på skolor, fritidsverksamhet och andra samverkanspartners. Du förväntas även kunna planera för och bedriva öppen verksamhet vid behov och jobba uppsökande för att nå de målgrupper vi idag inte når.
Som lärare i Kulturskolan Stockholm tar du ansvar för dina deltagargrupper och verkar för goda kontakter med deltagare och deras vårdnadshavare. Tillsammans med chef, kollegor och deltagare planerar du och genomför undervisning samt deltar i aktiviteter utifrån Kulturskolans mål och åtaganden, exempelvis utåtriktad verksamhet, konserter, föreställningar med mera. Vidare deltar du aktivt i möten och fortbildningar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Dokumenterad kunskap, erfarenhet och intresse för gruppundervisning med rytmik, musikal, sång, kör och piano. Med gruppundervisning menar vi uttalad gruppmetodik som bygger på den enskilda elevens såväl som gruppens utveckling.
Erfarenhet av öppen verksamhet och uppsökande arbete.
Det är meriterande med musikpedagogisk högskoleutbildning eller rytmikpedagog utbildning.
Vidare är det av stor vikt att du har nedan personliga förmågor och färdigheter:
Pedagogisk insikt och kunna anpassa undervisningen efter varje individs behov.
Skapar en trygg och inkluderande atmosfär där varje deltagare känner sig respekterad, hörd och värderad, vilket främjar lärande, personlig utveckling och självständighet hos deltagarna.
Ger feedback på ett sätt som är positivt och konstruktivt, vilket hjälper deltagare att förstå vad de gör bra och vad som kan förbättras. Genom återkopplingen har du förmåga att inspirera deltagare genom varierade och kreativa undervisningsmetoder.
Utvecklingsinriktad och reflekterar kontinuerligt över din egen undervisning, är öppen för nya metoder och idéer för att ständigt förbättra din pedagogik.
God samarbetsförmåga och helhetssyn. Du tar hänsyn till det större perspektivet för verksamhetens bästa och bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Publiceringsdatum2026-05-03Anställningsvillkor
Vikariat. Helgarbete kan förekomma. Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisa innan anställning.
Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen arbetar för att det kulturella utbudet i Stockholm ska bestå av en mångfald av olika uttryck, utbud och möjligheter och samtidigt innehålla både bredd och spets. Kulturförvaltningen ansvarar för huvuddelen av de kommunalt drivna kulturverksamheterna och ger stöd till det fria kulturlivet.
Kulturförvaltningen har ca 1000 medarbetare och omfattar Kulturskolan, Stockholms stadsbibliotek, Liljevalchs konsthall, Stockholm konst och Stadsmuseet. Evenemangsavdelningen arrangerar stora publika evenemang som till exempel Stockholms kulturfestival och ungdomsfestivalen We Are Sthlm. Kulturförvaltningens verksamheter har ca 11 miljoner besök varje år.
En utmaning för kulturförvaltningen är att nå fler, och grupper som vi inte når idag. Alla ska känna sig välkomna i våra verksamheter, vilket ställer höga krav på medarbetarnas kompetens och engagemang. Vi arbetar aktivt med hållbarhet och eftersträvar jämställdhet och mångfald.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Kulturförvaltningen satsar på och prioriterar digital kompetens och erbjuder kompetensutveckling för alla medarbetare.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Askebykroken 13 (visa karta
)
163 08 SPÅNGA Arbetsplats
Stockholms stad, Kulturförvaltningen, Kulturskolan Kontakt
Enhetschef
Diana Rastegar diana.rastegar@edu.stockholm.se 08-50831799 Jobbnummer
9887705