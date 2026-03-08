Rysktalande undersköterska/omvårdnadspersonal till hemtjänst
Alfahem AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-03-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alfahem AB i Stockholm
Nu söker vi en rysktalande undersköterska/vårdbiträde till Östermalm kommun.
Vi behöver en anställd som kan erbjuda kvalitetsarbete inom vård och omsorg, som kan ta ansvar samt och kan samarbeta med andra. Inom arbetet kommer du behöva dokumentera ditt arbete elektroniskt så du behöver kunna använda mobil/dator samt behöver du ha god svenska.
Som undersköterska/vårdbiträde inom Alfahem hemtjänst kommer du främst erbjuda stöd i våra kunders vardag. Dina arbetsuppgifter kommer vara bland annat med att hjälpa kunder med: omvårdnad och hygien, städning, inköp, tvätt, måltider, promenader och ledsagning. Du kommer att få en grundlig introduktion till dina arbetsuppgifter med erfarna kollegor som du kan vända dig till med frågor.
Om du brinner för att ge god service och ser kunders individuella behov, kan jobba både självständigt och i team samt tar gärna eget initiativ och kan hantera stressiga situationer är du välkommen att söka tjänsten! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: info@alfahemtjanst.se Arbetsgivare Alfahem AB
(org.nr 559181-5179)
Gyllenstiernsgatan 17 (visa karta
)
115 26 STOCKHOLM Kontakt
Verksamhetschef
Victoria Nikosjkov info@alfahemtjanst.se Jobbnummer
9783568