Ryskspråkig tolk vid Underrättelse- och säkerhetsavdelningen på Arméstaben
Försvarsmakten / Språkvetarjobb / Enköping Visa alla språkvetarjobb i Enköping
2026-01-12
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda förband och skolor.
Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där allt för armén är vår drivkraft.
Armén - när och där det avgörs!
Befattningen erbjuder
Som ryskspråkig tolk vid Arméstabens Underrättelse- och säkerhetsavdelning arbetar du nära de analytiker som inhämtar och bearbetar underrättelseinformation. Du kommer främst att arbeta med information från öppna källor som sedan tillsammans med annan information bearbetas av underrättelseanalytiker för att som en del bidra till den lägesbild och de bedömanden som görs vid avdelningen. Befattningen kommer att ge dig en god grund för vidare utveckling inom underrättelse- och säkerhetsområdet och vi söker främst de som ser en vidareutveckling inom funktionen framför sig. Vidareutbildning inom underrättelse- och säkerhetsfunktionen ingår som en naturlig del av befattningen.
Om enheten
Underrättelse- och säkerhetsavdelningen är en avdelning vid Arméstabens genomförandeenhet som arbetar brett över hela Arméstabens processer och tidsperspektiv i allt från genomförande, planering och utveckling av nya förmågor och tjänster.
Avdelningen inhämtar och bearbetar underrättelseinformation för att skapa beslutsunderlag för Arméchefen, Arméstaben och arméns förband på både kort och lång sikt. Samverkan med partnerländer är en väsentlig del av arbetet för att skapa en gemensam lägesbild. Avdelningen leder också säkerhetstjänsten inom armén.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Översättning av främst text men även visst tal
Inhämtning från öppna källor
Stöd till underrättelseanalytikernas arbete
Kvalifikationskrav
• Genomgången svensk militär grundutbildning med godkända betyg
• God förmåga i ryska, inklusive militära facktermer
• God förmåga att uttrycka sig i såväl tal som skrift, både på svenska och engelska
• God datorvana
• B-körkort
• Svenskt medborgarskap
Meriterande/önskvärt
• Genomfört språkutbildning vid Försvarets Tolkskola
• Tidigare erfarenhet eller utbildning inom underrättelseområdet
• Tidigare erfarenhet av att arbeta inom Försvarsmakten
• Tidigare erfarenhet av arbete med öppna källor
Personliga egenskaper
För att passa i befattningen är det nödvändigt att kunna behandla stora mängder information på kort tid och ur denna destillera fram de relevanta informationselementen. I detta arbete krävs en stor noggrannhet i detaljerna men också förmågan att se helheten i vad som ofta är ett fragmentariskt underlag. Befattningen ställer krav på prestigelöshet då avdelningen arbetar som ett lag och inte som enskilda individer. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen. För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetet är normalt förlagt till kontorstid men oregelbundna arbetstider och tjänsteresor förekommer i varierande omfattning.
Information om tjänsten lämnas av
Övlt Henning Forss, henning.forss@mil.se
, växel 0171-15 70 00
Information om rekryteringsprocessen
HR-Generalist Therese Pettersson, email: Therese.y.pettersson@mil.se
, Telefonnummer: 072 165 8238
Fackliga företrädare (Samtliga nås via FM växel 0171-15 70 00)
AST OF: Tobias Brandt
OFR/S: Claus Dehlin
Saco-S: Karin Gällmo
SEKO: Benny Augustsson
Villkor
Anställningsformen ställer krav på godkänd säkerhetsprövning
Arméstaben är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och du förväntas därmed kunna verka i hela beredskapsskalan (fred, kris, krig). Du skall även i perioder räkna med att behöva ha beredskap.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 2 februari 2026.
Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev (max 1 sida), där du förklarar varför du är lämplig för befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9677416